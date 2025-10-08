Život mu zachránili rodina a deti. Toto sú slávne osobnosti, ktoré bojujú s bipolárnou poruchou
Prehovorili o nej, aby pomohli aj ostatným.
Téma duševného zdravia bola kedysi tabu, no dnes sa o psychických problémoch hovorí otvorene. Svoje o tom vedia aj slávne osobnosti, ktoré bojujú s bipolárnou poruchou – tá spôsobuje vážne zmeny v úrovni energie a nálady, ktoré môžu bez liečby mimoriadne sťažiť každodenný život. Tieto celebrity sa nebáli o tejto zákernej chorobe prehovoriť, aby tak pomohli aj iným s touto chorobou. A hoci neexistuje iba jedno riešenie, ako ju liečiť, v súčasnosti je o nej k dispozícii viac informácií ako kedykoľvek predtým.
4. Mariah Carey
Speváčke diagnostikovali bipolárnu poruchu v roku 2001, pre magazín People však uviedla, že roky „žila v popieraní a izolácii“. Po sérii rôznych problémov v kariére aj vo vzťahoch konečne vyhľadala liečbu. „Obklopila som sa potom pozitívnymi ľuďmi a vrátila som sa k tomu, čo milujem – k písaniu piesní a tvorbe hudby,“ dodala.
3. Selena Gomez
Vo svojom dokumente „Selena Gomez: Moja myseľ a ja“ speváčka odhaľuje, že bipolárnu poruchu jej diagnostikovali po tom, ako v roku 2018 prešla obdobím psychózy. Podelila sa aj o to, že mala problém nájsť ten správny liek, kým si nenašla psychiatra, ktorý jej pomohol.
„Musela som sa v podstate detoxikovať od liekov, ktoré som užívala. Musela som sa naučiť zapamätať si určité slová. Zabúdala som, kde som bola, keď sme sa rozprávali. Stálo to veľa tvrdej práce, aby som prijala, že som bipolárna, ale naučila som sa, ako sa s tým vyrovnať, pretože to nezmizne,“ hovorí Selena v dokumente.