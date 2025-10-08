Život mu zachránili rodina a deti. Toto sú slávne osobnosti, ktoré bojujú s bipolárnou poruchou - Dobré noviny
Život mu zachránili rodina a deti. Toto sú slávne osobnosti, ktoré bojujú s bipolárnou poruchou
Život mu zachránili rodina a deti. Toto sú slávne osobnosti, ktoré bojujú s bipolárnou poruchou

Richard Müller / Catherine Zeta-Jones
Richard Müller / Catherine Zeta-Jones — Foto: Wikipedia Commons, Jan Beránek, David Shankbone

Prehovorili o nej, aby pomohli aj ostatným.

Téma duševného zdravia bola kedysi tabu, no dnes sa o psychických problémoch hovorí otvorene. Svoje o tom vedia aj slávne osobnosti, ktoré bojujú s bipolárnou poruchou – tá spôsobuje vážne zmeny v úrovni energie a nálady, ktoré môžu bez liečby mimoriadne sťažiť každodenný život. Tieto celebrity sa nebáli o tejto zákernej chorobe prehovoriť, aby tak pomohli aj iným s touto chorobou. A hoci neexistuje iba jedno riešenie, ako ju liečiť, v súčasnosti je o nej k dispozícii viac informácií ako kedykoľvek predtým.

Kanadská herečka Kim Cattrall s partnerom (vľavo) a česká topmodelka Daniela Peštová s partnerom, slovenským spevákom Paľom Haberom (vpravo).
Prečítajte si tiež: Mysleli si o nej, že má plastiku poprsia. Slávne ženy, ktoré verejne prehovorili o ťažkom boji s menopauzou

4. Mariah Carey

Speváčke diagnostikovali bipolárnu poruchu v roku 2001, pre magazín People však uviedla, že roky „žila v popieraní a izolácii“. Po sérii rôznych problémov v kariére aj vo vzťahoch konečne vyhľadala liečbu. „Obklopila som sa potom pozitívnymi ľuďmi a vrátila som sa k tomu, čo milujem – k písaniu piesní a tvorbe hudby,“ dodala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Mariah Carey (@mariahcarey)

3. Selena Gomez

Vo svojom dokumente „Selena Gomez: Moja myseľ a ja“ speváčka odhaľuje, že bipolárnu poruchu jej diagnostikovali po tom, ako v roku 2018 prešla obdobím psychózy. Podelila sa aj o to, že mala problém nájsť ten správny liek, kým si nenašla psychiatra, ktorý jej pomohol.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Selena Gomez (@selenagomez)

„Musela som sa v podstate detoxikovať od liekov, ktoré som užívala. Musela som sa naučiť zapamätať si určité slová. Zabúdala som, kde som bola, keď sme sa rozprávali. Stálo to veľa tvrdej práce, aby som prijala, že som bipolárna, ale naučila som sa, ako sa s tým vyrovnať, pretože to nezmizne,“ hovorí Selena v dokumente.

2. Richard Müller

