Jedna je na návšteve, druhá tu pracuje. Podarí sa vám uhádnuť, ktorá z týchto žien je v budove zamestnaná?
Pri riešení hádanky rozhoduje rýchlosť a presnosť.
Dve ženy, jedna kancelária a otázka, ktorú rozlúsknu len tí najvšímavejší. Obe dámy sa vezú rovnakým výťahom a smerujú do tých istých dverí. Na prvý pohľad pôsobia elegantne, sebavedomo a zdá sa, že do tejto budovy patria, no nie je to celkom pravda. Jedna z nich je tu len na návšteve. Vašou úlohou je zistiť, ktorá zo žien v budove skutočne pracuje. Pozorne si prezrite celý obrázok a ak na správnu odpoveď prídete do 10 sekúnd, môžete si byť istí, že máte postreh hodný detektíva.