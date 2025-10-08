Keď išla po ulici, ľudia na ňu kričali nadávky. Irenka z Dědictví musela za šťastím utiecť z krajiny
Ľudia si mysleli, že ju do filmu naozaj vytiahli z nejakého podniku.
„Já jsem se zamiloval. Ta Irenka, to je tak něco pěkného... To je zázrak. Já ju musím mět doma,“ hovoril Bolek Polívka v legendárnom filme Dědictví aneb Kurvahošigutntág, v ktorom sa zaľúbil do mladej prostitútky z erotického salónu – Irenky. Pre jej predstaviteľku Šárku Vojtkovú to bola prvá a posledná filmová rola v živote, ďalšie ponuky odmietala a otvorene hovorila, že úloha Irenky jej v istom bode zničila život. Šťastie nakoniec musela nájsť za hranicami krajiny.
Do filmu ju dotiahli
Šárka odmalička recitovala básne, neskôr mala vlastnú rockovú kapelu a keď dospela, začala pracovať ako modelka. Ako spomínala pre web Filmová místa, na konkurz do filmu Dědictví nemusela vyvinúť žiadnu veľkú námahu, doslova ju tam dotiahol fotograf Jeff Kratochvíl, ktorému občas pózovala. Rodičia ju od účinkovania vo filme odradzovali, no ona si nedala povedať, pretože bola vo veku, keď sa mnoho dievčat túži presláviť ako herečka alebo modelka.
„V tom čase režisérka Chytilová usporiadala v Brne konkurz na herečku pre svoj film a môj fotograf ma tam doslova privliekol, tak sa stalo, že som získala tú rolu. Ak sa vrátite do tých rokov, pani režisérka Věra Chytilová bola garantom kvalitnej filmárskej práce a herecké partnerstvo s pánom Boleslavom Polívkom, Dášou Veškrnovou, Arnoštom Goldflamom, Zdeňkom Junákom, Mirkom Donutilom a množstvom ďalších, to bol splnený dievčenský sen,“ prezradila po rokoch Šárka a priznala, že medzi profesionálov prišla ako naivné 19-ročné dievčatko, no do partie veľmi rýchlo zapadla.
Sexuálny symbol
Všetci sa k nej správali kolegiálne a hoci bola režisérka Chytilová povestná tým, že jej veľmi rýchlo praskli nervy, na Šárku nikdy nezvýšila hlas. „S Dášou Veškrnovou sme si občas vyrazili len tak na plaváreň, ale nemala tam nikdy veľa pokoja, bola veľmi populárna a fanúšikovia boli na každom kroku,“ spomínala Šárka, ktorej po premiére filmu nik nepovedal inak ako Irenka.
Pre herečku to bol začiatok konca. „Zrazu som bola pre celú republiku tá IRENKA! Sexuálny symbol v nie príliš lichotivom svetle. Musím priznať, že som to nezvládla,“ priznala po rokoch.