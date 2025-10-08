Ukazuj svetu, čo dokážeš! Slávne matky a ich dcéry, ktoré sa v kariére vybrali rovnakou cestou
Pre tieto matky a dcéry jablko nepadlo ďaleko od stromu.
Svoje korene a gény rozhodne nezaprú. Tieto celebritné mamy a ich dcéry sa podobajú ako vajce vajcu, no v mnohých prípadoch je podoba nielen fyzická. Niektoré zo slávnych dcér sa totiž vydali v šľapajach svojich matiek a tie sa rozhodli svoje ratolesti v ich kariérach podporiť.
4. Kaia Gerber a Cindy Crawford
Jedna z najväčších topmodeliek 80. a 90. rokov si uvedomuje, že svet sa zmenil, odkedy v 80. rokoch začala s modelingom, ale Cindy Crawford verí, že jej dcéra zvládne výzvy, ktoré dnes prináša byť v centre pozornosti.
Kaia Gerber sa totiž vydala na vlastnú modelingovú dráhu. „Učím sa o týchto veciach spolu s ňou, ale mám pocit, že má veľmi dobrú hlavu na pleciach a zisťuje, ako chce vytvoriť rovnováhu medzi súkromnou a verejnou sférou,“ povedala Cindy Crawford pre People.
3. Lisa Bonet a Zoë Kravitz
Dcéra slávnych rodičov, herečky Lisy Bonet a speváka Lennyho Kravitza, ešte dávnejšie prehovorila o tom, čo pre ňu znamená podpora jej matky. „Moja mama mala okolo seba neuveriteľnú skupinu žien,“ povedala Zoë Kravitz o svojej mame. 35-ročná režisérka filmu Blink Twice Byrdie zároveň dodala: „Keď som videla takúto podporu a videla, ako jej to zmenilo život, myslím si, že už od útleho veku som vedela, že je to pre mňa niečo dôležité,“ uviedla ďalej hollywoodska hviezda o vzájomnom pute medzi ňou a jej mamou.