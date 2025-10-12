Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí - Dobré noviny
Dobré noviny
Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí
Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou
Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou — Foto: Instagram - @samueltomecek (Promo fotografie STV)

Po rozvode sa nechcel hrať na mača.

„Viem na vlastných nohách stáť a nič nemám dávno sľúbené,“ spieval v prvej SuperStar Samo Tomeček a o 20 rokov neskôr priznal, že tým slovám vďaka životným skúškam veľmi dobre porozumel. Vtedy ho ľudia vnímali ako mladého chalana s úsmevom, dnes z neho cítiť zrelosť a vnútorný pokoj. Sláva ho síce naučila zvládať tlak, no práve život mimo kamier, láska aj rozvod mu ukázali, čo má skutočnú hodnotu. A keď už možno ani neveril, že sa ešte raz zamiluje, prišla Dominika – žena, ktorá mu do života priniesla nový zmysel.

obr.

Národ je hluchý

„Život sa neskončil. Určite sa spolu stretneme ešte na spoločných koncertoch aj na záver každého finále,“ vravel Samo Tomeček, keď vo februári 2005 vypadol z prvej SuperStar, hoci to nikto nečakal. „Môžete tam napísať, že slovenský národ je hluchý!“ povedal vtedy pre Pravdu sklamaný Paľo Habera, pre ktorého bol Samo jasným favoritom na víťaza. Od toho momentu ubehlo 20 rokov a Samo Tomeček svoju účasť v SuperStar nikdy neoľutoval, práve naopak. Keby mohol, znovu by sa prihlásil.

Miro Šmajda s maminou.
Prečítajte si tiež: Počas SuperStar mu ľudia pľuli na schránku. Miro Šmajda prišiel o ikonické vlasy pre zlé rozhodnutie

„Keď si zoberiete, že z rôznych talentových súťaží – SuperStar, Hlas, Československo má talent, X Factor – vzišlo možno aj 300 spevákov a reálne z nich dodnes funguje veľmi málo na profesionálnej úrovni. Ja môžem byť len vďačný, že som, našťastie, jedným z nich. Chce to však tvrdú prácu, vytrvalosť, odriekanie, mnoho bezsenných nocí, odohrať aspoň tisíc koncertov, ale aj šťastie,“ priznal pre Nový Čas spevák, ktorý mal obrovské šťastie, že sa ho ujali Táslerovci, ktorí mu napísali prvé tri pesničky a zobrali ho s nimi koncertovať.

„Pamätám si koncert, kde sme hrali pred nimi, teda IMT Smile, a po Horkýže Slíže. Bolo to v Bojniciach pred asi 10-tisíc ľuďmi a skoro sme sa ‚dokakali‘, keď sme išli na pódium a videli tie hviezdne kapely a toľko ľudí. Bol to však úžasný pocit stáť ako 19-ročný chalan na veľkých pódiách, naozaj obrovská škola,“ pokračoval Samo Tomeček. Po SuperStar dostal ďalšiu obrovskú šancu, keď ho zobrali ako speváka do šou Milujem Slovensko, kde pôsobil takmer 12 rokov a fanúšikovia si ho opäť zamilovali. Šťastie sa naňho vtedy usmialo v súkromí, keď úplnou náhodou spoznal svoju manželku Sophie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/samuel.tomecek/photos/tak%C5%BEe-ofici%C3%A1lne-moja-nov%C3%A1-priate%C4%BEka-sophie-happiness-love-espa%C3%B1a-vacation-throwb/1407769419366631/?locale=de_DE&_rdr

Musel zabojovať

Iskra medzi nimi preskočila vo fitku a spevák sa netajil, že išlo o lásku na prvý pohľad. Nemal to však jednoduché.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

