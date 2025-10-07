Keď nemá energiu, je k sebe úprimná. Rodinný systém Zuzky Kanócz je založený aj na peknom večernom rituáli
Známa herečka vychováva s partnerom Jurajom Lojom tri ratolesti.
Starostlivosť o deti, manžela aj domácnosť a k tomu náročná práca - to všetko si občas vyžiada svoju daň a človek melie doslova z posledného. Svoje o tom vie aj Zuzana Kanócz, ktorá sa s vyčerpanosťou a nedostatkom energie tiež občas sama potýka. V rozhovore pre Život prezradila, kde berie energiu, keď príde vyčerpanie, ako aj to, ako doma fungujú a na čom stojí ich rodinný systém.
Kompromisy a komunikácia
Zuzana Kanócz tvorí už dlhé roky pár s hercom Jurajom Lojom, s ktorým vychováva aj tri deti - syna Lucasa a dcérky Izabelu a Leylu. Svojim ratolestiam sa pravidelne venuje a vytvára im prostredie, v ktorom sa môžu optimálne vyvíjať. Buduje u nich tiež návyky, za ktoré sa jej pravdepodobne neskôr poďakujú.
Po večeroch napríklad s deťmi nevysedáva pri televízore, ale pred spaním si všetci zvyknú v posteli lúštiť sudoku a krížovky.
Ako herečka prezradila, ich rodinný systém funguje najmä na základe kompromisov a komunikácie. No obaja s partnerom sa snažia aj o trpezlivosť, empatiu a majú aj podporu rodičov.