Keď nemá energiu, je k sebe úprimná. Rodinný systém Zuzky Kanócz je založený aj na peknom večernom rituáli - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď nemá energiu, je k sebe úprimná. Rodinný systém Zuzky Kanócz je založený aj na peknom večernom rituáli
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Zobudil sa, keď si balila veci. Vladko Plevčík sa dnes nečuduje, že sa Petra od neho rozhodla odísť

Hracie automaty s výhrou niekoľkých 100 000 eur? Aj v online kasíne

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Nesmie ju kontaktovať a má zákaz priblíženia. Broňa Gregušová pomaly odhaľuje pravú tvár Maria Cimarra

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Nesmie ju kontaktovať a má zákaz priblíženia. Broňa Gregušová pomaly odhaľuje pravú tvár Maria Cimarra

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Zobudil sa, keď si balila veci. Vladko Plevčík sa dnes nečuduje, že sa Petra od neho rozhodla odísť

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

SLEDUJE NÁS 207 272 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď nemá energiu, je k sebe úprimná. Rodinný systém Zuzky Kanócz je založený aj na peknom večernom rituáli

Zuzana Kanócz prezradila, kde čerpá energiu.
Zuzana Kanócz prezradila, kde čerpá energiu. — Foto: Instagram @ zuzkakanocz_zuz_ana

Známa herečka vychováva s partnerom Jurajom Lojom tri ratolesti.

Starostlivosť o deti, manžela aj domácnosť a k tomu náročná práca - to všetko si občas vyžiada svoju daň a človek melie doslova z posledného. Svoje o tom vie aj Zuzana Kanócz, ktorá sa s vyčerpanosťou a nedostatkom energie tiež občas sama potýka. V rozhovore pre Život prezradila, kde berie energiu, keď príde vyčerpanie, ako aj to, ako doma fungujú a na čom stojí ich rodinný systém.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Kompromisy a komunikácia

Zuzana Kanócz tvorí už dlhé roky pár s hercom Jurajom Lojom, s ktorým vychováva aj tri deti - syna Lucasa a dcérky Izabelu a Leylu. Svojim ratolestiam sa pravidelne venuje a vytvára im prostredie, v ktorom sa môžu optimálne vyvíjať. Buduje u nich tiež návyky, za ktoré sa jej pravdepodobne neskôr poďakujú. 

Zuzana Kanócz sa pochválila svojimi deťmi.
Prečítajte si tiež: Spálňová pohoda s jej láskami. Zuzana Kanócz ukázala, že deti nemusia tráviť večer iba pred televízorom

Po večeroch napríklad s deťmi nevysedáva pri televízore, ale pred spaním si všetci zvyknú v posteli lúštiť sudoku a krížovky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzka Kanocz (@zuzkakanocz_zuz_ana)

Ako herečka prezradila, ich rodinný systém funguje najmä na základe kompromisov a komunikácie. No obaja s partnerom sa snažia aj o trpezlivosť, empatiu a majú aj podporu rodičov. 

Keď jej má málo, zastaví sa

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.