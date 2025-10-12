Toto je deväť dôvodov, prečo nevyzerá na 50 rokov. Rady od Kate Winslet sú účinnejšie ako botox
Po skúsenostiach s bulvárom sa herečka naučila najdôležitejšiu vec.
„Prepáčte, ale neverím, že táto žena má toľko rokov,“ píšu fanúšikovia pod najnovšie fotografie Kate Winslet, ktorá nedávno oslávila 50. narodeniny. Herečka, ktorá sa preslávila pred tromi dekádami, je dnes nielen filmovou ikonou, ale aj symbolom prirodzenej krásy a sebavedomia. Či už ide o červený koberec, každodenné líčenie alebo starostlivosť o telo, Kate ukazuje, že vek je len číslo. Britský Telegraph od herečky zistil jej deväť tajomstiev, ako vyzerať a cítiť sa skvelo aj v päťdesiatke.
9. Menej je viac – aj na červenom koberci
Na veľkých udalostiach často vládne pravidlo „čím viac, tým lepšie“. Kate však preferuje jednoduchý štýl a prirodzený make-up, čo pochopila pár rokov po natočení Titanicu, keď sa ukázala na filmovom festivale v Benátkach.
„Rozhodla som sa, že si ostrihám vlasy na veľmi krátko. Určite to bolo rebélia proti očakávanej hollywoodskej glamóznosti. Ach, prečo som to urobila? Nenávidela som svoje krátke vlasy! Mala som obrovské čierne dymové oči a vyzeralo to hrozne. Líčenie mi stále stekalo po tvári. Vyzerala som, akoby som čistila komín a pritom bola zasiahnutá elektrinou. Vtedy som si uvedomila, aké dôležité je, že menej je viac,“ spomínala herečka. Minimalistický prístup je dnes jej tajomstvom sviežeho vzhľadu.
8. Perfektné obočie je základ
Kate si zachováva prirodzený tvar obočia a len mierne dopĺňa chýbajúce chĺpky. „Moje vlastné obočie je absurdne dokonalé Nehovorím to len ako kompliment, ale ako postreh. Zdedila som ho po mame,“ priznáva. Prirodzené obočie dokáže tvár omladiť a dodať výraz bez nadmerného líčenia.
7. Užívajte si proces prípravy
Jej dlhoročná vizážistka Lisa Eldridgeová priznala: „Kate poznám tak dobre, že jej make-up viem spraviť aj so zatvorenými očami.“ Čas strávený pri líčení vníma Kate ako relax a príležitosť si oddýchnuť. A keď majú na premiéru len pár minút? Stačí improvizácia a skúsenosti.
6. Studená voda ráno
Kate nie je fanúšičkou veľkého množstva produktov a veľkých rituálov, no každé ráno je verná jednej veci – umýva si tvár vo veľmi studenej vode. Pomáha to zmierniť opuchy, stiahnuť póry a prebudí pleť. Jednoduchý, ale efektívny trik, ktorý udržiava jej tvár sviežu.