Stal som sa smrťou, ničiteľom svetov. Výčitky tvorcu atómovej bomby pomohli našej civilizácii zachrániť sa - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Stal som sa smrťou, ničiteľom svetov. Výčitky tvorcu atómovej bomby pomohli našej civilizácii zachrániť sa
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Wanda Adamík Hrycová s manželom.

S vojakom ti to nevydrží, hovorili známi. Wanda Hrycová prežila s Marekom aj štyri roky bez smiechu

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Vtedy som uveril, že sa možno aj uzdravím. Humorista Rasťo Piško prehovoril o posune v liečbe aj nádeji

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Zobudil sa, keď si balila veci. Vladko Plevčík sa dnes nečuduje, že sa Petra od neho rozhodla odísť

Monika Absolonová prekonala náročné časy a dnes sa znova usmieva.

Z najlepšieho chlapa sa vykľul klamár, ktorý dlhoval milióny. Monika Absolonová už na spasiteľa nečaká

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

SLEDUJE NÁS 207 252 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Stal som sa smrťou, ničiteľom svetov. Výčitky tvorcu atómovej bomby pomohli našej civilizácii zachrániť sa

Mladý Robert Oppenheimer. Atómový hríb na obrázku je typický vedľajší produkt atómového výbuchu.
Mladý Robert Oppenheimer. Atómový hríb na obrázku je typický vedľajší produkt atómového výbuchu. — Foto: Wikipedia

Teraz som sa stal smrťou, ničiteľom svetov, povedal Robert Oppenheimer po úspešnom testovaní prvej atómovej bomby.

Písal sa 16. júl 1945 a skupina vedcov zapojených do Projektu Manhattan dúfala, že sa tento deň navždy zapíše do dejín. V skorých ranných hodinách sa malo uskutočniť historicky prvé testovanie jadrovej zbrane v púšti Nového Mexika. Experiment s krycím názvom Trinity mal overiť funkčnosť atómovej bomby v reálnych fyzikálnych podmienkach. Atómová bomba v skúške obstála – a dátum sa do histórie skutočne zapísal. Bol to mimoriadne silný okamih, keďže všetci prítomní chápali, že nič nebude ako predtým. Niektorí vedci sa nervózne smiali, iní plakali.

Už o tri týždne neskôr bola nová zbraň po prvý raz použitá proti inému štátu - Japonsku. Bombové útoky na Hirošimu a Nagasaki viedli k japonskej kapitulácii, čím sa vojna skončila skôr, ako by tomu bolo za iných okolností. Pamätná udalosť navždy zmenila chod dejín, čo si uvedomil aj samotný tvorca atómovej zbrane, Robert Oppenheimer. Po škodách spáchaných na ľudských životoch naňho doľahli etické dopady tejto neuveriteľne ničivej zbrane. Od tej chvíle až do konca života bojoval s výčitkami svedomia, snažil sa diskutovať o hrozbách, ktoré atómové zbrane predstavujú a možno aj zachránil civilizáciu, ktorá si vďaka nemu uvedomila, že sa nachádza na samotnom okraji útesu. 

Erich Fromm opísal rozdiely medzi dvomi spôsobmi existencie - bytia a vlastnenia.
Prečítajte si tiež: Prečo nás moderný svet ničí? Rešpektovaný psychoanalytik poznal odpoveď, ktorú dodnes ignorujeme

Na začiatku bola veda, na konci ničivá zbraň

Pri zmienke o druhej svetovej vojne si väčšina ľudí predstaví rady tankov, pancierové päste namierené na všetky strany, vojakov pochodujúcich v uniformách, hlučné výbuchy a more krvi. Mali by sme si však uvedomiť, že pozitívnemu výsledku vojny v enormnej miere dopomohli vedci. Víťazstvá nadaných vzdelancov bojujúcich kreativitou a algoritmami dnes môžeme pozorovať na mape. V čase vojny si takmer nik neuvedomoval, že v tajných laboratoriách a kanceláriách prebiehala ešte jedna vojna - tichá vojna medzi matematikmi, fyzikmi a chemikmi dvoch nepriateľských táborov, od víťazstva ktorej závisel výsledok budúcich dejín. 

Zhodenie atómovej bomby v Hirošime malo za následok desaťtisíce mŕtvych a ťažko zranených.
Zhodenie atómovej bomby v Hirošime malo za následok desaťtisíce mŕtvych a ťažko zranených. Foto: Wikipedia

Americký fyzik Robert Oppenheimer bol vedúci tajného projektu Manhattan. V laboratóriu v zapadnutom Los Almos zoskúpil najväčšie mozgy svojej doby, aby rozlúštili tajomstvo jadra atómu. Svetu, ako ho poznáme, hrozila skaza, a čas na zostavenie neporaziteľnej zbrane sa neúprosne krátil. V súčasnosti už vieme, ako to dopadlo. Američania zhodili atómové bomby na Hirošimu a Nagasaki, čím položili Japonsko na kolená a vyhrali vojnu. V priebehu niekoľkých sekúnd zahynuli desiatky tisíc ľudí, v nasledujúcich rokoch (kvôli zraneniam a stále prítomnej rádioaktivite) zomreli ďalšie desaťtisíce obetí. 

Symbol vedeckej zodpovednosti

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.