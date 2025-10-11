Rodičia si mysleli, že je čarodejník a vyhnali ho na ulicu. Po 10 rokoch našli chlapca zo známej fotky - Dobré noviny
Rodičia si mysleli, že je čarodejník a vyhnali ho na ulicu. Po 10 rokoch našli chlapca zo známej fotky
Rodičia si mysleli, že je čarodejník a vyhnali ho na ulicu. Po 10 rokoch našli chlapca zo známej fotky

Dánska aktivistka Anja Ringgren Lovénová a chlapček Hope.
Dánska aktivistka Anja Ringgren Lovénová a chlapček Hope. — Foto: Facebook - Land of Hope

Keď sme sa dostali k tomuto malému chlapcovi, bolo z neho cítiť smrť, vravela žena, ktorá mu zachránila život,

V roku 2016 obletela svet fotografia, ktorá zlomila srdcia miliónov ľudí. Na zábere bola dánska aktivistka Anja Ringgren Lovénová, ako dáva napiť z fľaše umierajúcemu chlapčekovi žijúcemu niekoľko mesiacov úplne sám na ulici v Nigérii. Nemal takmer žiadne oblečenie a jeho telo bolo dôkazom extrémneho hladu. Jeho rodičia sa ho zriekli z nepochopiteľného dôvodu – boli presvedčení, že ich trojročný syn je čarodejník. Chlapček v ruke zvieral svoju jedinú vec, malú, ošúchanú bábiku, pripomienku detstva, ktoré mu bolo ukradnuté. Britský denník Daily Mail teraz chlapčeka menom „Hope“ vypátral a prináša príbeh jeho neuveriteľného prežitia, odvahy a nádeje, ktorá mu umožnila prekonať peklo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Anja Ringgren Lovén (@landofhope)

Chudoba a fanatizmus

Bol rok 2012, keď Lovénová založila organizáciu The Land of Hope, aby mohla nigérijským deťom obviňovaných z čarodejníctva –  problém, ktorý je v Nigérii a ďalších krajinách stále alarmujúco rozšírený. Každoročne je podľa odhadov obvinených až 20-tisíc detí. Sú to často tie najzraniteľnejšie deti: osirelé, nepočujúce, so zdravotnými či psychickými problémami.

Dánska humanitárna pracovníčka Anja Ringgren Lovénová so zachránenými deťmi.
Prečítajte si tiež: Všetko predala a odišla zachraňovať deti obvinené z čarodejníctva. Chudobných rodičov nikdy nesúdi

Obviňovanie detí z čarodejníctva je dôsledkom extrémnej chudoby, nevedomosti, korupcie a náboženského fanatizmu. Keď ľudia nemajú vládu a zákony, ktoré by ich chránili, berú spravodlivosť do vlastných rúk a poverčivosť sa stáva ich zákonom. Choroby ako choleru alebo týfus často pripisujú démonom a vinia z toho deti. Niektoré sú týrané, zatvárané a napokon vyhnané na ulicu. Namiesto toho, aby boli so svojou rodinou a išli do školy, žobrú na ulici. Jedným z takýchto detí bol aj chlapec, ktorý neskôr dostal meno Hope, teda Nádej.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/unitedagainstsuperstition/posts/pfbid02J1NdRWG17iJNyZcefBdPPJNR2PQVCs19ubFeiiVFAMnCi3HSEsM6gokbPDVLGmewl?ref=embed_post

Cítili z neho smrť

Lovénová pre Daily Mail vysvetlila, že zhruba trojročného chlapčeka vyhnali z rodinného domu aj z dediny jeho vlastní rodičia. Prežíval na ulici, kde bojoval o život tým, že zbieral zvyšky jedla, až kým ho dobrovoľníci z charitatívnej organizácie Land of Hope nenašli skrčeného na okraji cesty. V tom čase vážil len 3,2 kilogramu. „Keď sme sa dostali k tomuto malému chlapcovi, bolo z neho cítiť smrť. Myslela som si, že mi zomrie v náručí,“ povedala otvorene Lovénová, ktorá neskôr zistila, prečo chlapčeka rodičia vyhodili z domu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

