Na účet vám pristane 90 eur, stačí urobiť toto. Peniaze navyše sú určené pre desiatky tisíc Slovákov
Aktivačný príspevok
V neľahkej dobe, keď sa Slováci pasujú so zdražovaním, konsolidáciou a mnohokrát aj prepúšťaním, sa hodí každé euro. Pokiaľ patríte medzi ľudí, ktorí sú nezamestnaní a hľadajú si prácu, zbystrite pozornosť. Na váš účet môže každý mesiac cinknúť slušná suma navyše.
Slušná sumička
Ako vysvetľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.
Vypláca sa v troch výškach podľa rôznych podmienok, my sa však budeme venovať tej v najnižšej hodnote, ktorá je 88,4 eur mesačne. Pokiaľ ju chcete získať, musíte splniť toto.
Kto oň môže požiadať?
Aktivačný príspevok vo výške 88,4 eur je určený pre člena domácnosti, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, je plnoletý a:
- vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou služieb vo verejnom záujme,
- alebo sa zúčastňuje v rámci realizácie aktívnych opatrení na trhu práce na projektoch a programoch, ktoré svojim obsahom zodpovedajú aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou služieb vo verejnom záujme.
Aktivačný príspevok nepatrí členovi domácnosti, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej praxe.
Ministerstvo vysvetľuje, že nárok na aktivačný príspevok vzniká až po uplynutí 6 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí aktivačného príspevku z dôvodu jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu, prípadne z dôvodu, že príjemca nesplnil svoju oznamovaciu povinnosť a úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.