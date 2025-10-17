Je zdravšia praženica alebo vajce uvarené natvrdo? Nutričné expertky sa pozreli za oponu známeho mýtu - Dobré noviny
Je zdravšia praženica alebo vajce uvarené natvrdo? Nutričné expertky sa pozreli za oponu známeho mýtu
Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Je zdravšia praženica alebo vajce uvarené natvrdo? Nutričné expertky sa pozreli za oponu známeho mýtu

Vajcia sú plné výživných látok, no aby sme z nich vyťažili čo najviac, treba pri ich príprave sledovať niekoľko vecí.

Jeme ich na raňajky, na obed aj na večeru a stále sa ich nevieme nabažiť. Vajíčka sú obľúbenou surovinou, ktorá má v našich jedálničkoch pevné miesto už celé desaťročia. Mnohí ich označujú za superpotravinu, iní varujú, že nie sú ani zďaleka také výživné, ako si myslíme, no pravda je taká, že si zaslúžia oveľa vyváženejší pohľad. Nutričné expertky teraz vysvetlili, aká je pravda.

Poklad medzi surovinami

„Najväčšie mýty o vajíčkach, ktoré poznám, majú základ ešte v kultúre stravovania 90. rokov. Vtedy boli populárne nízkotučné diéty a verilo sa, že potraviny s vysokým obsahom cholesterolu môžu za vznik kardiovaskulárnych ochorení. Dnes už vieme, že to tak vôbec nie je,“ vysvetlila pre The Telegraph nutričná poradkyňa Rhian Stephenson.

Hoci je už jasné, že cholesterol v jedle automaticky nezvyšuje jeho hladinu v krvi ani riziko infarktu, stále existujú spôsoby, ako z vajíčok vyťažiť maximum a pripraviť si ich tým najzdravším spôsobom. Obsahujú všetkých deväť esenciálnych aminokyselín, ktoré telo potrebuje, ale nedokáže si ich samo vyrobiť, sú obrovským zdrojom bielkovín, ľahko sa varia, sú všestranné, zasýtia a majú málo kalórií.

Ako ich uvariť čo najzdravšie?

„Okrem toho všetkého sú nesmierne výživné aj samotné žĺtky. Obsahujú množstvo vitamínu D a železa, ktoré sa ťažko prijíma z jedla. A navyše sú obzvlášť dôležité aj pre ľudí, ktorí nejedia mäso ani ryby. Vajcia totiž obsahujú vápnik, zinok, draslík a vitamín B12,“ vysvetlila nutričná expertka.

Prečítajte si tiež: Super raňajky, ktorými potešíte aj gurmánov. Roman Paulus dopĺňa vajíčka Benedikt domácou holandskou omáčkou

Jedným dychom však dodala, že to neznamená, že by sme mali zjesť tucet vajíčok denne. Najrozumnejšie je dopriať si jedno či dve a ako pri všetkom, aj tu platí, že „všetko s mierou“. Otázkou však ostáva, ako ich uvariť čo najzdravšie. Je výživnejšia omeleta či praženica? A ktorý olej je na ich prípravu ten najvhodnejší?

