Vilo Rozboril: Slovensko nie je stratené. Dedinčania darovali Janke tisíce, aj keď nemajú na rozdávanie
Dobro sa u nás nestráca, len ho treba vidieť a šíriť ďalej.
Aj v časoch, keď sa zdá, že sveta je plný problémov, sa na Slovensku dejú malé veľké zázraky. Dokázal to aj najnovší príbeh z obce Kračúnovce na východe Slovenska, ktorý zverejnil na sociálnych sieťach Vilo Rozboril. Obľúbený moderátor, ktorý vie byť voči stavu našej spoločnosti poriadne skeptický, tentokrát ukázal, že ľudskosť sa z nás nevytratila.
Vdova Janka
Moderátor obľúbenej relácie V siedmom nebi sa podelil o silný moment, ktorý počas nakrúcania zažil spolu so svojím tímom. Tentoraz prišli pomôcť mladej mamičke Janke, ktorá prežíva jednu z najťažších životných skúšok — po tragickej smrti manžela Rasťa zostala sama s troma malými deťmi.
„Dnes sme zažili V siedmom nebi krásny okamih v obci Kračúnovce na východe. Nakrúcali sme s mladou mamičkou Jankou, ktorej pri operácii zomrel milovaný manžel Rasťo a zostala sama s troma malými deťmi. Netreba ani hovoriť, že okrem smútku zo straty manžela a ocka aj veľká finančná záťaž pre Janu,“ napísal Vilo Rozboril.
Štedrí dedinčania
Práve v týchto ťažkých chvíľach sa však ukázalo, že Slováci majú stále obrovské srdce. Keď sa televízny štáb zastavil na miestnej základnej škole, ktorú navštevujú dve z Jankiných detí, čakalo ich dojímavé prekvapenie. „Celá škola na čele s riaditeľom, triednymi učiteľkami a rodičmi tajne zorganizovala finančnú zbierku. Dnes Janke odovzdali takmer 5 000 eur. Pred školou nás čakala skoro celá škola,“ opísal Rozboril dojemnú scénu. Moderátora i celý tím dojalo, ako sa dokázali miestni zomknúť a pomôcť rodine, ktorá to najviac potrebuje.
„Je to nádherný príklad spolupatričnosti. V čase, keď mnohí sami nemajú na rozdávanie, si dokážu takto vzájomne pomôcť. Slovensko nie je stratené,“ dodal Rozboril.
Pod príspevkom sa okamžite objavili stovky komentárov s vďakou a obdivom. Mnohí fanúšikovia napísali, že „práve takí ľudia, čo by sami potrebovali pomoc, najčastejšie pomáhajú iným.“ Príbeh z Kračúnoviec tak opäť pripomenul, že dobro a ľudskosť sa na Slovensku nikdy nestrácajú, len ich treba vidieť a ďalej šíriť.