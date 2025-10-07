Doteraz ju obdivoval ako ženu, ale toto... Dávid Hartl sa po pôrode na svoju manželku pozerá inak
Známy herec vychováva svojho prvého potomka s manželkou Martinou.
Museli prekonať trpké chvíle, šťastie si na nich však napokon počkalo. Dávid Hartl a jeho manželka Martina pred pár týždňami zažili obrovskú radosť, keď sa z nich stali rodičia krásnej a zdravej dcérky. V rozhovore pre portál Najmama.sk herec teraz porozprával o prvých okamihoch s bábätkom a svojej manželke adresoval obdivné slová.
Slová netreba
Pár sa kedysi musel vyrovnať so stratou dieťatka, o ktoré Martina prišla v štvrtom mesiaci tehotenstva. „Boli sme neskutočne smutní, že to nevyšlo,“ priznala otvorene herečka, ktorá to niesla veľmi ťažko. O to väčšiu radosť manželia prežívali koncom júla, keď na svet prišla ich dcérka Elia. S nádhernou novinkou sa podelili na sociálnych sieťach. „Slová netreba,“ napísali k dojímavej fotografii.
Dávid Hartl priznal, že rola otca ho zmenila, keďže s manželkou už aktuálne žijú úplne iné životy. „Manželstvo alebo svadba život až tak nezmenia, ak ľudia spolu žijú už predtým. Aj spoločné nasťahovanie je veľká zmena, ale nič sa nevyrovná tomu, keď do vzťahu príde dieťa,“ myslí si stále čerstvý otecko.
To je podľa neho najväčšia zmena v živote. „Obdivujem každého rodiča, ktorý má jedno dieťa, a o to viac tých, ktorí ich majú viac. Je to skvelé,“ zložil poklonu známy herec aj iným rodičom. Dcérku si nevie vynachváliť a na jej adresu chrlí samé superlatívy.