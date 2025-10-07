Doteraz ju obdivoval ako ženu, ale toto... Dávid Hartl sa po pôrode na svoju manželku pozerá inak - Dobré noviny
Dobré noviny
Doteraz ju obdivoval ako ženu, ale toto... Dávid Hartl sa po pôrode na svoju manželku pozerá inak
Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Zobudil sa, keď si balila veci. Vladko Plevčík sa dnes nečuduje, že sa Petra od neho rozhodla odísť

Hracie automaty s výhrou niekoľkých 100 000 eur? Aj v online kasíne

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Nesmie ju kontaktovať a má zákaz priblíženia. Broňa Gregušová pomaly odhaľuje pravú tvár Maria Cimarra

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Nesmie ju kontaktovať a má zákaz priblíženia. Broňa Gregušová pomaly odhaľuje pravú tvár Maria Cimarra

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Doteraz ju obdivoval ako ženu, ale toto... Dávid Hartl sa po pôrode na svoju manželku pozerá inak

Dávid Hartl opísal prvé chvíle s dcérkou.
Dávid Hartl opísal prvé chvíle s dcérkou. — Foto: Instagram @david.hartl.93

Známy herec vychováva svojho prvého potomka s manželkou Martinou.

Museli prekonať trpké chvíle, šťastie si na nich však napokon počkalo. Dávid Hartl a jeho manželka Martina pred pár týždňami zažili obrovskú radosť, keď sa z nich stali rodičia krásnej a zdravej dcérky. V rozhovore pre portál Najmama.sk herec teraz porozprával o prvých okamihoch s bábätkom a svojej manželke adresoval obdivné slová.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Martina Hartl (@hartl.ina)

Slová netreba

Pár sa kedysi musel vyrovnať so stratou dieťatka, o ktoré Martina prišla v štvrtom mesiaci tehotenstva. „Boli sme neskutočne smutní, že to nevyšlo,“ priznala otvorene herečka, ktorá to niesla veľmi ťažko. O to väčšiu radosť manželia prežívali koncom júla, keď na svet prišla ich dcérka Elia. S nádhernou novinkou sa podelili na sociálnych sieťach. „Slová netreba,“ napísali k dojímavej fotografii.

Dávid Hartl našiel šťastie pri Martine.
Prečítajte si tiež: Ona si ho nevšímala, on stratil reč. Dávid Hartl mal najprv pri Martinke iné ako romantické úmysly

Dávid Hartl priznal, že rola otca ho zmenila, keďže s manželkou už aktuálne žijú úplne iné životy. „Manželstvo alebo svadba život až tak nezmenia, ak ľudia spolu žijú už predtým. Aj spoločné nasťahovanie je veľká zmena, ale nič sa nevyrovná tomu, keď do vzťahu príde dieťa,“ myslí si stále čerstvý otecko.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Martina Hartl (@hartl.ina)

To je podľa neho najväčšia zmena v živote. „Obdivujem každého rodiča, ktorý má jedno dieťa, a o to viac tých, ktorí ich majú viac. Je to skvelé,“ zložil poklonu známy herec aj iným rodičom. Dcérku si nevie vynachváliť a na jej adresu chrlí samé superlatívy.

Navždy si to bude pamätať

