Smeje sa, že jej tato vyzerá ako Brad Pitt. Spoznávate známu Slovenku, ktorá má rodinu na prvom mieste?
Dnes sa známa Slovenka objavuje v seriáli z nemocničného prostredia.
„Ten môj tato vyzerá ako Brad Pitt,“ napísala k spoločnej fotografii z detstva známa Slovenka. Spevu sa venuje už od svojich ôsmich rokov – v roku 2006 vyhrala kasting na rolu v muzikáli Neberte nám princeznú, pričom jej talent objavil Ján Ďurovčík. Na televíznych obrazovkách sa ako herečka prvý raz objavila v seriáli Ordinácia v ružovej záhrade a dnes sa už prácu snaží zladiť s materstvom, pretože rodina je pre ňu na prvom mieste.