Všetky tri deti Williama a Kate majú jednu vec doma zakázanú. Sme v tom veľmi prísni, hovorí princ - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Všetky tri deti Williama a Kate majú jednu vec doma zakázanú. Sme v tom veľmi prísni, hovorí princ
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Zobudil sa, keď si balila veci. Vladko Plevčík sa dnes nečuduje, že sa Petra od neho rozhodla odísť

Nesmie ju kontaktovať a má zákaz priblíženia. Broňa Gregušová pomaly odhaľuje pravú tvár Maria Cimarra

Hracie automaty s výhrou niekoľkých 100 000 eur? Aj v online kasíne

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Nesmie ju kontaktovať a má zákaz priblíženia. Broňa Gregušová pomaly odhaľuje pravú tvár Maria Cimarra

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Zobudil sa, keď si balila veci. Vladko Plevčík sa dnes nečuduje, že sa Petra od neho rozhodla odísť

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

SLEDUJE NÁS 207 269 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Všetky tri deti Williama a Kate majú jednu vec doma zakázanú. Sme v tom veľmi prísni, hovorí princ

Princ William s manželkou Kate / Charlotte, Louis a George
Princ William s manželkou Kate / Charlotte, Louis a George — Foto: Instagram - @princeandprincessofwales

Po rozvode rodičov sa zaprisahal, že takú chybu neurobí.

Keď bude kráľom, zmení monarchiu. Princ William šokoval týmto vyhlásením v relácii Eugene Levy: Zdráhavý cestovateľ, kde sme podľa BBC mohli budúceho kráľa vidieť v najotvorenejšom rozhovore. Bez zábran prehovoril o aktuálnom zdravotnom stave svojej manželky, o rozvode rodičov a aj o tom, aké ich chyby nechce opakovať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Ako je Kate?

„Keď ide o rodinu a podobné veci, začínam sa trochu prepínať – myslím, že ako väčšina ľudí, pretože je to osobnejšie. Život nás skúša a občas to môže byť náročné. Schopnosť všetko prekonať je to, čo z nás robí tých, kým sme. Som hrdý na svoju manželku a otca, na to, ako zvládli celý minulý rok. A moje deti to tiež zvládli skvele,“ povedal v úprimnom rozhovore William. „Povedal by som, že rok 2024 bol najťažší, aký som kedy zažil,“ priznal princ, ktorý spomenul aj zotavovanie svojej manželky po liečbe rakoviny.

Kráľ Karol a princezná Kate.
Prečítajte si tiež: Do nemocnice za ňou prišiel oblečený ešte v župane. Pre kráľa Karola je Kate ako dcéra, ktorú nikdy nemal

„Všetko je v poriadku. Všetko sa vyvíja správnym smerom. Je však dôležité, aby sa moja rodina cítila v bezpečí a mala možnosť to všetko spracovať. Bolo dosť ťažké pokúsiť sa o to a zároveň pokračovať v práci. Každý z nás sa však občas musí potýkať s problémami, ktoré nám skrížia cestu. Je dôležité ísť ďalej,“ vysvetlil a dodal, že statočná bola nielen Kate, ale aj ich tri deti, s ktorými vedú otvorené rozhovory.

Chyba Diany a Charlesa

„Snažíme sa im poskytnúť bezpečie a ochranu, ktorú potrebujú. Sme veľmi otvorená rodina, takže hovoríme o veciach, ktoré nás ťažia a trápia. Nikdy však neviete, aké to môže mať následky. A preto je jednoducho dôležité byť tu jeden pre druhého a uisťovať deti, že je všetko v poriadku,“ pokračoval William, ktorý si zaspomínal na časy, keď vyrastal a médiá intenzívne pokrývali rozpad manželstva jeho otca a matky, zosnulej princeznej Diany. Po rozvode rodičov sa zaprisahal, že jednu ich chybu opakovať nebude.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.