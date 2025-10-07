Všetky tri deti Williama a Kate majú jednu vec doma zakázanú. Sme v tom veľmi prísni, hovorí princ
Po rozvode rodičov sa zaprisahal, že takú chybu neurobí.
Keď bude kráľom, zmení monarchiu. Princ William šokoval týmto vyhlásením v relácii Eugene Levy: Zdráhavý cestovateľ, kde sme podľa BBC mohli budúceho kráľa vidieť v najotvorenejšom rozhovore. Bez zábran prehovoril o aktuálnom zdravotnom stave svojej manželky, o rozvode rodičov a aj o tom, aké ich chyby nechce opakovať.
Ako je Kate?
„Keď ide o rodinu a podobné veci, začínam sa trochu prepínať – myslím, že ako väčšina ľudí, pretože je to osobnejšie. Život nás skúša a občas to môže byť náročné. Schopnosť všetko prekonať je to, čo z nás robí tých, kým sme. Som hrdý na svoju manželku a otca, na to, ako zvládli celý minulý rok. A moje deti to tiež zvládli skvele,“ povedal v úprimnom rozhovore William. „Povedal by som, že rok 2024 bol najťažší, aký som kedy zažil,“ priznal princ, ktorý spomenul aj zotavovanie svojej manželky po liečbe rakoviny.
„Všetko je v poriadku. Všetko sa vyvíja správnym smerom. Je však dôležité, aby sa moja rodina cítila v bezpečí a mala možnosť to všetko spracovať. Bolo dosť ťažké pokúsiť sa o to a zároveň pokračovať v práci. Každý z nás sa však občas musí potýkať s problémami, ktoré nám skrížia cestu. Je dôležité ísť ďalej,“ vysvetlil a dodal, že statočná bola nielen Kate, ale aj ich tri deti, s ktorými vedú otvorené rozhovory.
Chyba Diany a Charlesa
„Snažíme sa im poskytnúť bezpečie a ochranu, ktorú potrebujú. Sme veľmi otvorená rodina, takže hovoríme o veciach, ktoré nás ťažia a trápia. Nikdy však neviete, aké to môže mať následky. A preto je jednoducho dôležité byť tu jeden pre druhého a uisťovať deti, že je všetko v poriadku,“ pokračoval William, ktorý si zaspomínal na časy, keď vyrastal a médiá intenzívne pokrývali rozpad manželstva jeho otca a matky, zosnulej princeznej Diany. Po rozvode rodičov sa zaprisahal, že jednu ich chybu opakovať nebude.