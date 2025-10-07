V dave by si si ju ani nevšimol, hnevala sa kráľovná. Princ Edward a Sophie zvládli aj stratu bábätka
Kráľovná Alžbeta z dcéry predajcu pneumatík najskôr vôbec nebola nadšená, nakoniec ju volala svojou druhou dcérou.
Sú spolu 25 rokov, no stále cíti neskutočné šťastie, že sa našli. Najmladší syn kráľovnej Alžbety II. sa na rozdiel do svojich súrodencov vyhol škandálom a po boku svojej manželky Sophie prežíva pokojný život. Princ Edward si však musel prejsť mnohým. Mama mu vravela, aby si našiel inú partnerku, no nakoniec sa vzoprel a urobil si po svojom. So Sophie dokázali urovnať vzťahy s kráľovnou a spoločne prekonali aj stratu bábätka.
Komplikované vzťahy s mamou
Princezná Alžbeta sa vydala v roku 1947, o rok na to sa narodil Charles a už v roku 1952 sa po náhlej smrti otca stala kráľovnou. „Mala veľmi málo času, len štyri roky na to, aby si užila materstvo,“ prezradila pre GB News kráľovská dokumentaristka Ingrid Sewardová o kráľovnej Alžbete. Tá mala len 26 rokov, keď sa dostala na trón. Jej najstarší syn Charles otvorene hovoril, že ako dieťaťu sa mu dostalo lásky, no nie od rodičov, ale najmä od opatrovateliek, ktoré boli svedkami jeho prvých krokov, hier a malých úspechov.
V autorizovanej biografii Charles v roku 1994 priznal, že jeho matka ho nikdy neobjala a vzťah s oboma jeho rodičmi bol dlhé roky komplikovaný. Hlbší vzťah mala kráľovná Alžbeta so svojimi mladšími deťmi, a to najmä najmladším princom Edwardom.
Edward sa narodil v roku 1964 a v dokumente o kráľovskej rodine, ktorý vznikol o päť rok neskôr, vidieť, ako spolu trávia čas, chodia na zmrzlinu a synovi prejavuje náklonnosť. Ako však uviedol britský kanál Sky News, Edward začal mať iné záujmy ako jeho mama. Jeho nezáujem o vidiecky život a zlé výsledky v škole spôsobili to, že o ňom začali hovoriť ako o „slabom článku rodiny“. Viac ako o kone a armádu sa najmladší kráľovský syn zaujímal o umenie a aj zo služby z námorníctva odišiel po štyroch mesiacoch.
Padli si do oka
Vstúpil do médií, pracoval pre divadelnú spoločnosť a založil si vlastnú televíznu produkciu. Po tom, ako sa všetci traja jeho súrodenci rozviedli, on stretol svoju osudovú partnerku Sophie. Kráľovná Alžbeta z novej nevesty najskôr vôbec nebola nadšená, nakoniec ju volala svojou druhou dcérou.