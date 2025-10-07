Namiesto oslavy prišiel kolaps na izbe. Petra Toth sa odhodlala k rozhodnutiu, ktoré sa nerodilo ľahko - Dobré noviny
Dobré noviny
Namiesto oslavy prišiel kolaps na izbe. Petra Toth sa odhodlala k rozhodnutiu, ktoré sa nerodilo ľahko
Hracie automaty s výhrou niekoľkých 100 000 eur? Aj v online kasíne

Nesmie ju kontaktovať a má zákaz priblíženia. Broňa Gregušová pomaly odhaľuje pravú tvár Maria Cimarra

Nesmie ju kontaktovať a má zákaz priblíženia. Broňa Gregušová pomaly odhaľuje pravú tvár Maria Cimarra

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Namiesto oslavy prišiel kolaps na izbe. Petra Toth sa odhodlala k rozhodnutiu, ktoré sa nerodilo ľahko

Talentovaná šperkárka Petra Toth 18 rokov budovala úspešný biznis. Útočisko chce nájsť v tichu.
Talentovaná šperkárka Petra Toth 18 rokov budovala úspešný biznis. Útočisko chce nájsť v tichu. — Foto: Facebook Petry Toth

Petra Toth prekvapila svojich fanúšikov.

Tvorivej činnosti a biznisu sa venuje takmer dve dekády a za ten čas si šperkárka Petra Toth prešla všeličím. Začiatky neboli jednoduché, neskôr musela prekonať hospodársku krízu a problémy spojené s príchodom pandémie, až si v jeden kľúčový moment povedala, že niečo musí zmeniť. „Mám pre vás dôležitý oznam. Nerodil sa ľahko...“ napísala na sociálnych sieťach úspešná Slovenka, ktorá fanúšikom oznámila veľkú novinu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Príspevok, ktorý zdieľa Petra Toth (@petratothjewellery)

„Po 18 rokoch od založenia Ateliéru Petra Toth opúšťam pozíciu riaditeľky (CEO),“ uviedla Petra Toth, ktorá toto rozhodnutie urobila po rokoch tvrdej práce a zodpovednosti. „Vyše 6 570 dní plných skúseností, vyše 158 000 minút pokusov a omylov,“ bilancuje podnikateľka, ktorá šperky začala tvoriť už ako 6-ročná.

„Prvú výstavu som mala v 15tich, a prvé šperky som začala predávať ešte počas strednej školy, aby som mala aspoň malé vreckové. Moja budúcnosť však bola direktívne predurčená mojím otcom. V jeho racionálnom svete pre umenie miesto nebolo. Najskôr vysoká škola,“ spomína na svoje neľahké začiatky.

Nedostala sa na vytúženú školu, mala problémy s príjmom potravy, no nevzdala sa

Najväčším snom Petry Toth pritom vždy bolo tvoriť šperky. „Keď ma neprijali na Vysokú školu výtvarných umení, odbor kov a šperk, na ktorý som sa tvrdo pripravovala celé štyri roky, zrútil sa mi svet,“ priznáva. Aby vyhovela otcovi, prihlásila sa na Univerzitu Komenského a domnievala sa, že si tak plní svoju dcérsku povinnosť. „Ja som však stále snívala len o tichu a tvorbe. V čase, keď moji rovesníci riešili študentské radosti, ja som zažívala najťažšie obdobie môjho doterajšieho života – neustále hádky rodičov, ktoré vyústili do dramatického rozvodu, následné problémy s príjmom potravy (vážila som vtedy 48 kg) a o rok neskôr tragickú smrť otca,“ pokračuje v spovedi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Toth (@petratothjewellery)

Dodnes si pamätá kľúčový moment, ktorý rozhodol o jej budúcom smerovaní. Sedela vtedy v učebni na prednáške z filozofie. „Pozrela som sa okolo seba a povedala som si: ‚STAČÍ.' Prednáška skončila, ja som vstala a už som sa nikdy nevrátila späť. V období smútku, neistoty, bez peňazí, so zdedenou hypotékou na krku a bez jasnej budúcnosti padlo rozhodnutie, ktoré navždy zmenilo môj život,“ opísala Petra koniec jednej éry.

Chce napísať knihu

Prisahala si, že urobí všetko preto, aby sa jej podarilo dokázať niečo, čo sa na Slovensku ešte nikomu nepodarilo. Cieľ bol veľmi ambiciózny a podmienky neboli ideálne, no vďaka kombinácii vytrvalosti a talentu to vyšlo a jej šperky nás zdobia už 18 rokov.

Erich Fromm opísal rozdiely medzi dvomi spôsobmi existencie - bytia a vlastnenia.
Prečítajte si tiež: Prečo nás moderný svet ničí? Rešpektovaný psychoanalytik poznal odpoveď, ktorú dodnes ignorujeme

„O tom, čo všetko sa udialo, by sa dala napísať kniha. A ja ju aj začnem písať, už som ju síce roky odkladala, ale teraz nastal ten čas. Potrebujem si dať pauzu od manažovania veľkej firmy. Potrebujem sa zastaviť a obzrieť, získať odstup a nadhľad. Stanovila som si ročnú pauzu,“ uviedla podnikateľka, ktorá sa teraz chce učiť a počúvať samú seba..

