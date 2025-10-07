Nekysne, takže je hotový raz-dva. Slivkový koláč Kvetky Horváthovej chutí najlepšie so špeciálnou prísadou
Ak milujete slivky, tento dezert si obľúbite.
Slivky sa v ľudových tradíciách spájajú s prosperitou a plodnosťou. Stromy, ktoré ich nesú, vraj do záhrad prinášajú hojnosť a šťastie a samotné plody sú plné vitamínov a cenných živín. A ak ich pri pečení spojíte s tými správnymi ingredienciami, vznikne z nich pochúťka, ktorej odolá len málokto. Svoje o tom vie aj moderátorka Kvetka Horváthová, pre ktorú je pečenie skutočným relaxom.
Rýchly nekysnutý koláč
Dokazuje to aj jej tvorba na sociálnych sieťach, kde sa s fanúšikmi pravidelne delí o obľúbené recepty a žne nimi úspech za úspechom. Inak to nebolo ani v prípade nekysnutého koláča, ktorý je pripravený raz-dva a najlepšie chutí v spojení s jednou špeciálnou surovinou.
„Ak milujete slivky a mak, mám pre vás tip na jednoduchý nekysnutý koláčik,“ uviedla na začiatku svojho videoreceptu obľúbená moderátorka a prezradila, čo je tajomstvom prípravy tohto dezertu.