Bábätku zostáva už iba pár dní, prečo vám na ňom záleží? čudoval sa sudca. Žena ho silnými slovami umlčala
Na súde sa jej pýtali, prečo jej na dievčatku záleží, ak nikdy nebude mať normálny život.
Ako tínedžerka sa s rodinou presťahovala do Guatemaly a zrazu sa na svet začala pozerať inými očami. Addisyn Lopezová prestala žiť tak, ako väčšina jej rovesníčok. Neučila sa šoférovať, nešla na maturitný ples ani so spolužiakmi nehrala volejbal. Jej život sa naozaj zmenil až v jeden kľúčový okamih.
Dali im domov
„Namiesto toho som sledovala operácie v miestnych nemocniciach, pri pôrode držala za ruky 11-ročné dievčatá a nosila domov opustené deti,“ vyrozprávala Addisyn svoj príbeh portálu Love What Matters a dodala, že časť z nej sa síce túžila vrátiť k svojmu bezstarostnému životu, no časom zistila, že to, čo robí, má oveľa hlbší zmysel.
Ešte pred sťahovaním si jej rodičia adoptovali päť detí. Videli, že sa im v ich rodine darí oveľa lepšie ako v detskom domove, a to ich inšpirovalo k založeniu Dedinky nádeje v Guatemale. Dedinka sa stala útočiskom pre deti so špeciálnymi potrebami a ich dospievajúce matky. Aj teraz sa tam nachádzajú desiatky ľudí, ktorí sa tak vyhli životu na ulici.
Prečo vám na nej záleží?
Aj keď bolo pre Addisyn spočiatku ťažké nájsť si tu svoje miesto, všetko sa zmenilo, keď objavila svoje poslanie. Jedného dňa sa k nej dostala správa o desaťdňovom dievčatku so vzácnym genetickým ochorením. „Hneď po narodení ju opustili pre jej diagnózu. Sociálnemu pracovníkovi som bez zaváhania povedala, že si ju vezmem,“ vysvetľovala budúca adoptívna mama dievčatka.