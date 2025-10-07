Nevedela sa pozrieť do zrkadla, dnes opäť vyzerá fantasticky. Linda Evangelista prežíva veľký comeback - Dobré noviny
Dobré noviny
Nevedela sa pozrieť do zrkadla, dnes opäť vyzerá fantasticky. Linda Evangelista prežíva veľký comeback
Nevedela sa pozrieť do zrkadla, dnes opäť vyzerá fantasticky. Linda Evangelista prežíva veľký comeback

Linda Evangelista absolvovala viac zdravotných aj estetických operácií. Nemá problém fotiť sa bez make-upu.
Linda Evangelista absolvovala viac zdravotných aj estetických operácií. Nemá problém fotiť sa bez make-upu. — Foto: Instagram Lindy Evangelisty

Každé dievča chcelo byť ako ony. Krásne, bohaté, úspešné.

Kate Moss, Heidi Klum, Cindy Crawford, Naomi Campbell a Linda Evangelista. Kedysi ich nazývali supermodelky a ony sa postarali o revolúciu vo vnímaní ženskej krásy. Celé generácie dievčat sa podľa nich líčili a česali. Kanaďanka Linda Evangelista bola považovaná za bohyňu, no arogantným výrokom „za menej než 10 000 dolárov na deň ani nevstanem z postele," si vytvorila kontroverznú povesť. Neskôr to však verejne viackrát oľutovala a za slová sa ospravedlnila. 

Posledné roky médiá riešili najmä jej nevydarený estetický zákrok, ktorý jej na nepoznanie zmenil tvár, v dôsledku čoho niekoľko rokov strávila mimo pohľadov verejnosti. Lindu to psychicky zlomilo, no zabojovala. Na mólo sa napokon vrátila, akoby ho nikdy neopustila a rok 2025 je podľa Plusky rokom jej comebacku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Linda Evangelista (@lindaevangelista)

Hanbila sa za vlastnú tvár

„Musím absolvovať terapiu, aby som sa naučila znášať to, čo vidím, keď sa pozerám do zrkadla, a stále sa doň nepozerám,“ priznávala Linda a v súvislostí s nevydarenou plastickou operáciou hovorila o znetvorení. Kozmetický zákrok sa podpísal na jej sebavedomí, s čím súvisela aj jej kariéra. O všetkom pred časom prehovorila pre People.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Linda Evangelista (@lindaevangelista)

Na fashion weeku mala Evangelista oblečený čierny kostým s bielou košeľou, doplnený striebornými visiacimi náušnicami. V outfite pôsobila sebavedomo, akoby sa žiadna nevydarená plastika na jej sebavedomí nepodpísala.  Magazín People uvádza, že po kozmetickom zákroku jej bola diagnostikovaná paradoxná hyperplázia tukového tkaniva (PAH), čo je zriedkavý vedľajší účinok, pri ktorom tukové bunky zasiahnuté liečbou namiesto zmenšenia rastú. „Stále sa nepozerám do zrkadla. Nechcela som sa vidieť, pretože som sa nemilovala ani nemala rada,“ priznala pre People topmodelka.

