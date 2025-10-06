Zdena Studenková o estetických zákrokoch: Psychická pohoda býva aj o tom, či ste spokojný so vzhľadom - Dobré noviny
Zdena Studenková o estetických zákrokoch: Psychická pohoda býva aj o tom, či ste spokojný so vzhľadom
Zdena Studenková o estetických zákrokoch: Psychická pohoda býva aj o tom, či ste spokojný so vzhľadom

— Foto: Instagram @zdenastudenkova, officialstvr__official

Legendárna herečka už v minulosti otvorene priznala, že pravidelne podstupuje rôzne estetické zákroky.

Je trochu smiešne považovať estetické zákroky za výnimočné v 21. storočí a pripisovať im nejakú váhu. Myslím si, že každá žena chce zostať atraktívna a vyzerať upravene čo najdlhšie. Vlastne mi je ľúto tých, ktorí tvrdia opak,“ uviedla predvlani pre český Deník Zdena Studenková. Tvrdenie, že je cnostné prirodzene starnúť bez akýchkoľvek skrášľovacích procedúr, považuje za pochybné.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/120191798053486/photos/a.1227747187297936/1227747203964601/?type=3&ref=embed_post

Nejde len o telo, ale aj o dušu

Herecká diva už v minulosti priznala, že pravidelne podstupuje rôzne estetické zákroky. Otvorene hovorí o tom, akým spôsobom sa o svoj výzor stará, no dodáva, že nejde len o telo, ale aj o dušu. „Veď v otázke psychickej pohody mnohokrát zohráva úlohu to, či je človek so svojím vzhľadom spokojný,“ vysvetľuje.

Prečítajte si tiež: Ona mala 39, on 22 a proti ich vzťahu boli takmer všetci. Zdena a Braňo už desaťročia ukazujú, kto sa mýlil

Umelkyňa, ktorá 19. mája oslávila už 71. narodeniny, sa vo svojom veku môže pýšiť štíhlou postavou a stále výborným vzhľadom. Kto by si však myslel, že na svedomí to majú iba príroda či dobrá genetika, ten by bol na omyle.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/120191798053486/photos/a.363171383755525/609952182410776/?type=3&ref=embed_post

Pravidelná rutina

Zdena totiž navštevuje bratislavskú pobočku jednej česko-slovenskej kliniky.

