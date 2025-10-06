Zdena Studenková o estetických zákrokoch: Psychická pohoda býva aj o tom, či ste spokojný so vzhľadom
Legendárna herečka už v minulosti otvorene priznala, že pravidelne podstupuje rôzne estetické zákroky.
„Je trochu smiešne považovať estetické zákroky za výnimočné v 21. storočí a pripisovať im nejakú váhu. Myslím si, že každá žena chce zostať atraktívna a vyzerať upravene čo najdlhšie. Vlastne mi je ľúto tých, ktorí tvrdia opak,“ uviedla predvlani pre český Deník Zdena Studenková. Tvrdenie, že je cnostné prirodzene starnúť bez akýchkoľvek skrášľovacích procedúr, považuje za pochybné.
Nejde len o telo, ale aj o dušu
Herecká diva už v minulosti priznala, že pravidelne podstupuje rôzne estetické zákroky. Otvorene hovorí o tom, akým spôsobom sa o svoj výzor stará, no dodáva, že nejde len o telo, ale aj o dušu. „Veď v otázke psychickej pohody mnohokrát zohráva úlohu to, či je človek so svojím vzhľadom spokojný,“ vysvetľuje.
Umelkyňa, ktorá 19. mája oslávila už 71. narodeniny, sa vo svojom veku môže pýšiť štíhlou postavou a stále výborným vzhľadom. Kto by si však myslel, že na svedomí to majú iba príroda či dobrá genetika, ten by bol na omyle.
Pravidelná rutina
Zdena totiž navštevuje bratislavskú pobočku jednej česko-slovenskej kliniky.