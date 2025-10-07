Milujem svoju rodinu, vyriešime to. Slávni, ktorí sa znova dali dokopy, pretože stará láska nehrdzavie - Dobré noviny
Milujem svoju rodinu, vyriešime to. Slávni, ktorí sa znova dali dokopy, pretože stará láska nehrdzavie
Vľavo Sylvester Stallone s manželkou Jennifer Flavin a vpravo Princ William a Princezná Kate.
Vľavo Sylvester Stallone s manželkou Jennifer Flavin a vpravo Princ William a Princezná Kate. — Foto: Instagram @ officialslystallone, princeandprincessofwales

Pre niektoré z týchto hviezdnych párov bolo druhýkrát skvelé, pre iné zase len otázkou času, kedy sa opäť rozídu.

Je láska po druhýkrát sladšia? Stačí sa spýtať týchto celebritných párov, ktoré sa rozišli a opätovne dali znova dokopy - neprítomnosť totiž skutočne posilnila ich vzájomné city a tak sa rozhodli dať láske druhú šancu. Niektoré z nich rozchod zblížil viac ako kedykoľvek predtým, iné naopak, ako napríklad Ben Affleck a Jennifer Lopez (ktorí podali žiadosť o rozvod v auguste 2024 po dvoch rokoch manželstva), nedokázali prekonať svoje počiatočné problémy.

Adela Vinczeová a Tomáš Bezdeda (vľavo) a Jennifer Aniston a Brad Pitt (vpravo).
Prečítajte si tiež: Volajú si a radi sa aj stretnú. Toto sú slávne páry, ktoré aj po rozchode zostali dobrými priateľmi

4. Jennifer Lopez a Ben Affleck

Slávna hollywoodska dvojica bola najskôr spolu dva roky, no začiatkom roka 2004 zrušila zasnúbenie. O 17 rokov neskôr sa dali znova dokopy.

Chýry o vzťahu Lopezovej a Afflecka sa po prvýkrát objavili koncom apríla 2021, keď ich videli spolu pred jej domom v Los Angeles po tom, ako sa speváčka rozišla s vtedajším snúbencom Alexom Rodriguezom. V apríli 2022 sa znova zasnúbili a v lete aj vzali. No len o dva roky neskôr, 20. augusta 2024, Jennifer Lopez požiadala o rozvod.

Fero Joke a Evelyn (vľavo) a Matt Damon a Ben Affleck (vpravo).
Prečítajte si tiež: Slávne priateľstvá, ktoré len tak niečo nerozdelí. Tieto známe osobnosti sa kamarátia už večnosť

3. Sylvester Stallone a Jennifer Flavin

Pár bol spolu 25 rokov, keď v roku 2022 podala Jennifer žiadosť o rozvod. Vo vyhlásení pre People vtedy slávny herec uviedol: „Milujem svoju rodinu. Tieto osobné problémy si medzi sebou vyriešime priateľsky a hlavne v súkromí.

Len o mesiac neskôr sa však rodičia troch dospelých dcér zmierili. „Rozhodli sa stretnúť opäť doma, kde sa porozprávali a dokázali vyriešiť svoje nezhody. Obaja sú nesmierne šťastní, povedal hercov zástupca pre Page Six.

