Robte túto vec a môžete sa dožiť o tri roky viac. Odborník hovorí o zázračnom lieku, ktorý nič nestojí
Pridáva roky života a chráni pred chorobami.
Stačí 20 minút denne a môžeš získať až tri roky života navyše. Znie to neuveriteľne, no odborníci tvrdia, že recept na dlhovekosť nie je ukrytý v drahých doplnkoch ani v špeciálnych terapiách. Najjednoduchšie a zároveň najúčinnejšie riešenia bývajú totiž často úplne nenápadné.
Tajomstvo modrých zón
Ako informuje portál Getsurrey, Dan Buettner, svetovo uznávaný expert na dlhovekosť, strávil roky skúmaním tzv. modrých zón – oblastí, kde sa ľudia dožívajú neobyčajne vysokého veku. Patrí sem napríklad Okinawa v Japonsku, Sardínia v Taliansku či kostarická Nicoya. Spoločným menovateľom týchto komunít je prirodzený každodenný pohyb, silné sociálne väzby a zmysluplný rytmus života.
„Nie je žiadna tabletka ani doplnok stravy, ktorý by pridal roky, liekom je pohyb,“ vysvetlil Buettner. Podľa neho už 20 minút chôdze denne dokáže predĺžiť život až o tri roky. Ako dodáva, chôdza predstavuje „skutočný hack dlhovekosti“ – bez nákladov, bez receptu, len s pravidelnosťou.
Chôdza ako liek
Na účinky chôdze upozorňujú aj ďalší odborníci. Vedec Timothy Burnett z Oregon State University pre Getsurrey uviedol, že priemerný človek spáli počas 20 minút chôdze približne 100 kalórií. Rýchlejšie tempo ich dokáže spáliť ešte viac, no dôležitejší je komplexný efekt na telo – aktivácia svalov, lepší krvný obeh či posilnenie imunity.
„Ak by chôdza bola liekom, bola by najpredpisovanejším na svete,“ zdôrazňuje význam pohybu aj bývalý riaditeľ amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb Dr. Thomas Frieden.
Podľa Harvard Health Publishing každodenná prechádzka znižuje riziko srdcových chorôb, cukrovky, depresie a dokonca aj rakoviny.