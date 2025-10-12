Robte túto vec a môžete sa dožiť o tri roky viac. Odborník hovorí o zázračnom lieku, ktorý nič nestojí - Dobré noviny
Robte túto vec a môžete sa dožiť o tri roky viac. Odborník hovorí o zázračnom lieku, ktorý nič nestojí
Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Dievča, to nemá budúcnosť, varoval ju otec. Martinu od Karla Gotta odohnal až nemecký bulvár

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Robte túto vec a môžete sa dožiť o tri roky viac. Odborník hovorí o zázračnom lieku, ktorý nič nestojí

Pridáva roky života a chráni pred chorobami.

Stačí 20 minút denne a môžeš získať až tri roky života navyše. Znie to neuveriteľne, no odborníci tvrdia, že recept na dlhovekosť nie je ukrytý v drahých doplnkoch ani v špeciálnych terapiách. Najjednoduchšie a zároveň najúčinnejšie riešenia bývajú totiž často úplne nenápadné.

Tajomstvo modrých zón

Ako informuje portál Getsurrey, Dan Buettner, svetovo uznávaný expert na dlhovekosť, strávil roky skúmaním tzv. modrých zón – oblastí, kde sa ľudia dožívajú neobyčajne vysokého veku. Patrí sem napríklad Okinawa v Japonsku, Sardínia v Taliansku či kostarická Nicoya. Spoločným menovateľom týchto komunít je prirodzený každodenný pohyb, silné sociálne väzby a zmysluplný rytmus života.

Foto: Freepik, @freepik

„Nie je žiadna tabletka ani doplnok stravy, ktorý by pridal roky, liekom je pohyb,“ vysvetlil Buettner. Podľa neho už 20 minút chôdze denne dokáže predĺžiť život až o tri roky. Ako dodáva, chôdza predstavuje „skutočný hack dlhovekosti“ – bez nákladov, bez receptu, len s pravidelnosťou. 

Chôdza ako liek

Na účinky chôdze upozorňujú aj ďalší odborníci. Vedec Timothy Burnett z Oregon State University pre Getsurrey uviedol, že priemerný človek spáli počas 20 minút chôdze približne 100 kalórií. Rýchlejšie tempo ich dokáže spáliť ešte viac, no dôležitejší je komplexný efekt na telo – aktivácia svalov, lepší krvný obeh či posilnenie imunity.

„Ak by chôdza bola liekom, bola by najpredpisovanejším na svete,“ zdôrazňuje význam pohybu aj bývalý riaditeľ amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb Dr. Thomas Frieden.

Podľa Harvard Health Publishing každodenná prechádzka znižuje riziko srdcových chorôb, cukrovky, depresie a dokonca aj rakoviny.

Prechádzka proti stresu

