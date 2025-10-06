Zobudil sa, keď si balila veci. Vladko Plevčík sa dnes nečuduje, že sa Petra od neho rozhodla odísť
Až pri Aničke uvidel celý vesmír.
„Ženy sú najkrajšie stvorenia vo vesmíre,“ hovorí s úsmevom herec Vladislav Plevčík a v jeho očiach je cítiť, že tieto slová myslí naozaj vážne. Po období, keď sa mu zrútil svet a prišiel o lásku, dnes z neho opäť srší pokoj, radosť a vďačnosť. Prežil bolestivý rozchod s Petrou Dubayovou, no namiesto zatrpknutia objavil nový začiatok a ženu, ktorá mu podľa jeho slov „otvorila celý vesmír“. Vzťah s herečkou Annou Gajdzikovou mu priniesol to, o čom sa mu len snívalo, pokoj v duši a lásku, ktorá sa slovami nedá opísať.
Chémia bola vzájomná
„Nikdy nevieme, čo nám príde do života,“ vravela pre Šarm Petra Dubayová, keď sa jej pýtali, či plánujú svadbu s jej vtedajším partnerom. S Vladkom Plevčíkom ich spojila láska k herectvu. „Vnímala som ho ako herca, ktorého som obdivovala, a keď sme sa bližšie zoznámili, tak som to vlastne hneď vnímala ako niečo iné ako kamarátstvo. A myslím, že chémia bola od začiatku vzájomná,“ vravela o hercovi, s ktorým prežila sedem rokov.
Keď jej kariéra vďaka seriálu Dunaj, k vašim službám vystrelila raketovou rýchlosťou, priznala, že práve partner, rodina a spolužiaci ju držali pri zemi. „V rámci našej profesie je dôležitá pokora a uvedomenie si toho, že dnes som tu a zajtra tu byť nemusím. To sa snažím mať aj ja a má to určite aj Vladko. Keď sme sa spoznali, bolo to úplne naopak, ja som bola študentka, o ktorej nikto nikdy nepočul. Nemyslím si, že žiarli, on prácu má, je v divadle, robí krásne predstavenia, venuje sa hudobnej produkcii,“ vysvetlila pre Plusku Petra, ktorá v tom čase dodala, že obaja mali v živote niečo, čo ich baví a môžu byť za to vďační.
Nemal slov
O Vladislavovi hovorila ako o svojej životnej opore, o to viac všetkých v roku 2024 prekvapilo, keď na verejnosť vyšla správa, že Petra tvorí pár s Jakubom Jablonským. „Poznajú sa už dlhšie a vždy mali k sebe blízko. Láska prišla nečakane a obaja si vzájomnú spoločnosť užívajú. S Vladom vzťah po rokoch ukončili,“ povedal pre Nový Čas zdroj z herečkinho blízkeho okolia a Plevčík k tomu vtedy povedal jediné: „Nemám slov, asi toľko k tomu celému môžem povedať.“ V rozhovore s Janom Krausom teraz o tomto období prehovoril prvýkrát otvorene