Dempsey sa do Makepeaceovej zaľúbil hneď, pre ňu bol len drzáň. Aj po 36 rokoch sú spolu vďaka jednej veci
Príbeh legendárnej policajnej dvojice sa začal písať v roku 1985.
Keď sa v 80. rokoch začali na televíznych obrazovkách objavovať v úlohách poručíka Jamesa Dempseyho a seržantky Harriet Makepeaceovej herci Glynis Barber a Michael Brandon, okamžite si získali srdcia miliónov fanúšikov po celom svete. Kultový kriminálny seriál mal tri série a jeho hlavní predstavitelia nezostali len hereckými kolegami, ale iskra medzi nimi preskočila aj v súkromí.
Nedávno sa obaja bok po boku objavili na červenom koberci pri príležitosti autogramiády a vydania Michaelových memoárov That’s All I’m Sayin’ (v preklade To je všetko, čo hovorím, pozn. red.) a aj po 36 rokoch manželstva je na nich vidieť, že sú stale zamilovaní.
Spoločný zmysel pre humor
Pár sa po prvýkrát stretol v roku 1985 počas natáčania britskej policajnej drámy Dempsey & Makepeacová a ich partnerstvo na televíznej obazovke sa medzi divákmi stalo veľmi rýchlo populárnym. Chémia, ktorá bola medzi nimi v seriáli, však existovala aj mimo kamier. Americký herec sa do blonďavej krásky zaľúbil na prvý pohľad, no pre ňu bol spočiatku len drzáň spoza oceánu. Postupne sa však aj v jej srdci zrodila laska a pár sa v roku 1989 zosobášil.
Odvtedy tvoria harmonický pár a majú spolu aj syna Alexandra. Aj po vyše troch desaťročiach sú stále zamilovaní a tajomstvo ich šťastného manželstva spočíva podľa herečkiných slov v tom, že majú s partnerom spoločný zmysel pre humor.
