Dempsey sa do Makepeaceovej zaľúbil hneď, pre ňu bol len drzáň. Aj po 36 rokoch sú spolu vďaka jednej veci - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dempsey sa do Makepeaceovej zaľúbil hneď, pre ňu bol len drzáň. Aj po 36 rokoch sú spolu vďaka jednej veci
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

SLEDUJE NÁS 207 249 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Dempsey sa do Makepeaceovej zaľúbil hneď, pre ňu bol len drzáň. Aj po 36 rokoch sú spolu vďaka jednej veci

Predstavitelia poručíka Dempseyho a seržantky Makepeacovej sa aj po 36 rokoch stále milujú.
Predstavitelia poručíka Dempseyho a seržantky Makepeacovej sa aj po 36 rokoch stále milujú. — Foto: Instagram @ glynisbarber

Príbeh legendárnej policajnej dvojice sa začal písať v roku 1985.

Keď sa v 80. rokoch začali na televíznych obrazovkách objavovať v úlohách poručíka Jamesa Dempseyho a seržantky Harriet Makepeaceovej herci Glynis Barber a Michael Brandon, okamžite si získali srdcia miliónov fanúšikov po celom svete. Kultový kriminálny seriál mal tri série a jeho hlavní predstavitelia nezostali len hereckými kolegami, ale iskra medzi nimi preskočila aj v súkromí. 

Nedávno sa obaja bok po boku objavili na červenom koberci pri príležitosti autogramiády a vydania Michaelových memoárov That’s All I’m Sayin’ (v preklade To je všetko, čo hovorím, pozn. red.) a aj po 36 rokoch manželstva je na nich vidieť, že sú stale zamilovaní.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Iain McCallum (@iainmccallum01)

Spoločný zmysel pre humor

Pár sa po prvýkrát stretol v roku 1985 počas natáčania britskej policajnej drámy Dempsey & Makepeacová a ich partnerstvo na televíznej obazovke sa medzi divákmi stalo veľmi rýchlo populárnym. Chémia, ktorá bola medzi nimi v seriáli, však existovala aj mimo kamier. Americký herec sa do blonďavej krásky zaľúbil na prvý pohľad, no pre ňu bol spočiatku len drzáň spoza oceánu. Postupne sa však aj v jej srdci zrodila laska a pár sa v roku 1989 zosobášil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Glynis Barber (@glynisbarber)

Odvtedy tvoria harmonický pár a majú spolu aj syna Alexandra. Aj po vyše troch desaťročiach sú stále zamilovaní a tajomstvo ich šťastného manželstva spočíva podľa herečkiných slov v tom, že majú s partnerom spoločný zmysel pre humor.

Ako dnes vyzerá legendárna dvojica, si môžete pozrieť na ďalšej strane:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.