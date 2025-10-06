Manžel ju musel učil, ako sa má klaňať. Toto dievčatko snívalo o úplnej rodine a získalo tú najznámejšiu
Život jej zmenilo rande na slepo.
No otázky, či sa v detstve cítila krásna, odpovedala bez rozmýšľania: „Bola som škaredé káčatko.“ Dievčina z fotografie sa narodila v slnečnom Los Angeles, kde vyrastala s pocitom, že pre jej „krepové, kučeravé vlasy a medzeru medzi zubami“ nemôže byť považovaná za peknú. „Vždy som bola za tú múdru, nie krásnu,“ vravela o detstve, keď po rozvode rodičov snívala najmä o tom, že raz bude mať svoju vlastnú a úplnú rodinu. Netušila, že jej sen sa splní v roku 2016 po jednom rande naslepo, ktoré jej život prevrátilo hore nohami. Z kučeravého dievčatka sa totiž stala nielen známa herečka, ale aj manželka jedného z najznámejších ryšavých mužov na planéte.