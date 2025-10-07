Jej telo teraz spí, no veria, že sa ešte môže prebudiť. Dajme Vanesske v bdelej kóme šancu na nový život - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Jej telo teraz spí, no veria, že sa ešte môže prebudiť. Dajme Vanesske v bdelej kóme šancu na nový život
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Zobudil sa, keď si balila veci. Vladko Plevčík sa dnes nečuduje, že sa Petra od neho rozhodla odísť

Nesmie ju kontaktovať a má zákaz priblíženia. Broňa Gregušová pomaly odhaľuje pravú tvár Maria Cimarra

Hracie automaty s výhrou niekoľkých 100 000 eur? Aj v online kasíne

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Nesmie ju kontaktovať a má zákaz priblíženia. Broňa Gregušová pomaly odhaľuje pravú tvár Maria Cimarra

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Zobudil sa, keď si balila veci. Vladko Plevčík sa dnes nečuduje, že sa Petra od neho rozhodla odísť

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

SLEDUJE NÁS 207 269 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Jej telo teraz spí, no veria, že sa ešte môže prebudiť. Dajme Vanesske v bdelej kóme šancu na nový život

— Foto: Donio.sk / Pomôžme prebudiť Vanessku. Jej telo spí, no jej príbeh ešte neskončil

Vanesskino telo spí už dlhé týždne, rodičia v dôchodkovom veku už nestačia.

Má len 27 rokov a jej príbeh by sa mohol podobať na mnohé iné – mladá žena plná života, energie a úsmevu. Všetko sa ale zmenilo v jeden piatkový deň, keď Vanessku postihol astmaticko-epileptický záchvat. Zástava srdca ju na niekoľko minút pripravila o kyslík a dnes sa nachádza v bdelej kóme.

Sami už nestačia

„Vanesska je moja kamarátka, rovesníčka aj susedka. Je to extrovertná osoba s nákazlivým smiechom, ktorá dokáže rozžiariť každý priestor,“​ opísala Diana svoju blízku kamarátku pre portál Donio. Práve ona sa rozhodla pomôcť a spustila finančnú zbierku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/iveta.camajova/posts/pfbid02sa9os2XQPokMAnFZzF1TmDnNuYBJCU6WCQv8w5NNcTDStrRQikSqA7Qd3VHriisHl

„Už niekoľko týždňov sa nachádza v bdelej kóme, čo znamená, že oči sú otvorené, telo vykazuje známky bdelosti, ale nie je schopná vedome reagovať na svoje okolie a podnety,“ dodáva Diana. Vanesska je jedináčik a jej rodičia, ktorí sú už v dôchodkovom veku, zostali v tejto situácii sami. Náklady na dlhodobú starostlivosť, špecializované zariadenie a rehabilitácie sú obrovské a bez pomoci ich nezvládnu.

Nádej ešte existuje

Peniaze zo zbierky sú určené na zabezpečenie špecializovanej starostlivosti v centre Adeli, kde majú skúsenosti s pacientmi v podobnom stave. Odborníci tam dokážu poskytnúť komplexnú rehabilitáciu a podporu pri zlepšovaní fyzických aj kognitívnych funkcií.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.