Jej telo teraz spí, no veria, že sa ešte môže prebudiť. Dajme Vanesske v bdelej kóme šancu na nový život
Vanesskino telo spí už dlhé týždne, rodičia v dôchodkovom veku už nestačia.
Má len 27 rokov a jej príbeh by sa mohol podobať na mnohé iné – mladá žena plná života, energie a úsmevu. Všetko sa ale zmenilo v jeden piatkový deň, keď Vanessku postihol astmaticko-epileptický záchvat. Zástava srdca ju na niekoľko minút pripravila o kyslík a dnes sa nachádza v bdelej kóme.
Sami už nestačia
„Vanesska je moja kamarátka, rovesníčka aj susedka. Je to extrovertná osoba s nákazlivým smiechom, ktorá dokáže rozžiariť každý priestor,“ opísala Diana svoju blízku kamarátku pre portál Donio. Práve ona sa rozhodla pomôcť a spustila finančnú zbierku.
„Už niekoľko týždňov sa nachádza v bdelej kóme, čo znamená, že oči sú otvorené, telo vykazuje známky bdelosti, ale nie je schopná vedome reagovať na svoje okolie a podnety,“ dodáva Diana. Vanesska je jedináčik a jej rodičia, ktorí sú už v dôchodkovom veku, zostali v tejto situácii sami. Náklady na dlhodobú starostlivosť, špecializované zariadenie a rehabilitácie sú obrovské a bez pomoci ich nezvládnu.
Nádej ešte existuje
Peniaze zo zbierky sú určené na zabezpečenie špecializovanej starostlivosti v centre Adeli, kde majú skúsenosti s pacientmi v podobnom stave. Odborníci tam dokážu poskytnúť komplexnú rehabilitáciu a podporu pri zlepšovaní fyzických aj kognitívnych funkcií.