Jeden z nich je favoritom. Lorelai z Gilmoriek po rokoch odpovedala na otázku, ktorá rozdeľuje fanúšikov
Herečka naznačila, že jedného z Roriných ex priateľov má možno radšej ako ostatných.
Odteraz už aj ona patrí medzi vyvolených. Americká herečka Lauren Graham, ktorá je známa najmä ako Lorelai Gilmorová zo seriálu Ženy z rodu Gilmorovcov, sa dočkala hviezdy na Hollywoodskom chodníku slávy. Na ceremónii si aj tak trochu zažartovala, keď znovu rozvírila dlhoročnú polemiku o tom, ktorý z bývalých priateľov jej seriálovej dcéry Rory je jej najobľúbenejší.
Skóre sa môže zmeniť
„Chcem sa poďakovať svojim kolegom zo seriálu. Mala som možnosť pracovať s toľkými úžasnými ľuďmi,“ cituje Lauren portál The Wrap. Na ceremónii nechýbal ani Scott Patterson, ktorý stvárnil Lucka Danesa, Kelly Bishop, ktorá si zahrala Emily Gilmorovú, mamu Lorelai, či Matt Czuchry, ktorého poznáme ako Logana Huntzbergera.
Herečka sa potom vyjadrila k dileme, ktorú fanúšikovia seriálu riešia dodnes. Ktorý z expriateľov Rory je jej najobľúbenejší? Učaroval jej sympatický Dean, problémový Jess alebo vyššie spomínaný Logan, syn vplyvného multimilionára? „Nikdy si nevyberám tím, ale musím pripomenúť, že Czuchry je tu...“ povedala s humorom Lauren.
Počas ceremónie v jeden moment zaklopkala na mikrofón a menovala seriálové idoly: „Ventimiglia? Nie. Padalecki?“ pokračovala, pokrútila hlavou a dodala: „Body pre Logana. Len body!“ S úsmevom zároveň vysvetlila, že ide o priebežný bodovací systém a jej názor nie je definitívny.