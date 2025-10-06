Také pracovné benefity nemal ani ako grafik. Peter sa stal smetiarom a pre svoje deti je hrdinom - Dobré noviny
Také pracovné benefity nemal ani ako grafik. Peter sa stal smetiarom a pre svoje deti je hrdinom
Také pracovné benefity nemal ani ako grafik. Peter sa stal smetiarom a pre svoje deti je hrdinom

Peter Sekelský
Peter Sekelský — Foto: LinkedIn - Peter Sekelský; Instagram - olo_bratislava

Každý deň cíti, že jeho práca má zmysel.

„Keď sa nebudeš učiť, budeš smetiar!“ Takúto rodičovskú vyhrážku počulo počas detstva mnoho z nás a často sa k nej viazala predstava, že práca smetiara je menejcenná. Peter Sekelský však ukazuje, že opak je pravdou. Bývalý grafický dizajnér sa jedného dňa rozhodol zavesiť svoju ceruzku a počítač na klinec a vybral sa cestou, ktorú nikto nečakal – stal sa smetiarom. Ako priznal v rozhovore pre Denník N, nové zamestnanie mu zmenilo život.

Zabil celý deň

„Trošku som vyhorel ako kreatívec/dizajnér. Cítil som stagnáciu. Vnímam aj ako AI zasahuje postupne do našej profesie. Robím to 12 rokov a premýšľal som nad zmenou, skôr bližšie k fyzickej práci. Vypnúť hlavu. Väčšinou sa môj pracovný čas pohyboval od 9-17. Mám rodinu, dve deti, jasličkára a škôlkarku. Mal som zabitý celý deň,“ vysvetľoval na sociálnej sieti LinkedIn Peter, ktorý po práci nemal čas byť s deťmi a riešiť problémy v domácnosti. Mrzelo ho, že je takmer všetko na pleciach manželky.

František Mirga
Prečítajte si tiež: František prácu smetiara miluje: Nie je to voňavá robota, no nebyť nás, z mesta by bolo smetisko

„Pracoval som väčšinu času na živnosť (v reklamnej brandži často nútenej) Nemáte nárok na nič v rámci zákona. Ak si nejaké benefity nedohodnete so zamestnávateľom/agentúrou je to biedne. Ponuky na TPP úväzok sú v oblasti marketingu obmedzené,“ opisoval realitu skúsený grafik, ktorý sa rozhodol dať výpoveď a pozrieť si iné pracovné ponuky. Od začiatku vedel, že chce robiť fyzickú prácu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Odvoz a likvidácia odpadu (@olo_bratislava)

Istoty, ktoré hľadal

„Takú, kde okamžite uvidím výsledok a nemusím až tak používať hlavu. Začal som si teda niečo hľadať a veľmi mi záležalo na pracovnom čase. To znamená, že ponuka bola dosť obmedzená. Pozeral som si web Profesie a našiel som tam ponuku OLO Bratislava. Malo to všetky benefity, ktoré som hľadal – pracovný čas od 6 do 13, péenky, dovolenka, 13. a 14. plat, odmeny v rámci hospodárenia spoločnosti. Tak som išiel na pohovor,“ prezradil pre Denník N Peter, ktorý nevedel ani ako a ocitol sa na pohovore na pozíciu závozníka, ľudovo smetiara.

[avizo=https://www.dobrenoviny.sk/c/222747/z-upratovacky-sa-stala-riaditelka-hotela-v-izbach-zdarma-ubytovala-utecencov-aj-ludi-bez-domova|Z upratovačky sa stala riaditeľka hotela. V izbách zdarma ubytovala utečencov aj ľudí bez domova]

„Povedali sme si doma, že to skúsim. Zobrali ma. Práca fyzicky náročná, ale myslím, že veľmi záslužná a potrebná. Rozhodujúce benefity pre mňa: pracovný čas od 6-13, stabilný príjem, 13ty, 14ty plat! Nárok na dovolenku, PNku. Istoty, ktoré som hľadal. Po rokoch sedenia za počítačom rozhýbem telo, vyčistím hlavu. A ešte jeden zásadný benefit: šťastné kývajúce detičky,“ prezradil Peter, ktorý sa stal aj pre vlastné deti hrdinom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Odvoz a likvidácia odpadu (@olo_bratislava)

Na rajóne s učiteľom aj kuchárom

„Môj malý syn sa ma asi raz denne s iskričkami v očiach vždy opýta: Tatino, ty si smetiar? A vidím, aký je nadšený mojou odpoveďou. Je to zaujímavé ako vysoko je u detí vnímaná táto práca,“ pokračoval Peter, ktorý na vlastnej koži zistil, že v skutočnosti nejde o žiadnu podradnú prácu.

