Také pracovné benefity nemal ani ako grafik. Peter sa stal smetiarom a pre svoje deti je hrdinom
Každý deň cíti, že jeho práca má zmysel.
„Keď sa nebudeš učiť, budeš smetiar!“ Takúto rodičovskú vyhrážku počulo počas detstva mnoho z nás a často sa k nej viazala predstava, že práca smetiara je menejcenná. Peter Sekelský však ukazuje, že opak je pravdou. Bývalý grafický dizajnér sa jedného dňa rozhodol zavesiť svoju ceruzku a počítač na klinec a vybral sa cestou, ktorú nikto nečakal – stal sa smetiarom. Ako priznal v rozhovore pre Denník N, nové zamestnanie mu zmenilo život.
Zabil celý deň
„Trošku som vyhorel ako kreatívec/dizajnér. Cítil som stagnáciu. Vnímam aj ako AI zasahuje postupne do našej profesie. Robím to 12 rokov a premýšľal som nad zmenou, skôr bližšie k fyzickej práci. Vypnúť hlavu. Väčšinou sa môj pracovný čas pohyboval od 9-17. Mám rodinu, dve deti, jasličkára a škôlkarku. Mal som zabitý celý deň,“ vysvetľoval na sociálnej sieti LinkedIn Peter, ktorý po práci nemal čas byť s deťmi a riešiť problémy v domácnosti. Mrzelo ho, že je takmer všetko na pleciach manželky.
„Pracoval som väčšinu času na živnosť (v reklamnej brandži často nútenej) Nemáte nárok na nič v rámci zákona. Ak si nejaké benefity nedohodnete so zamestnávateľom/agentúrou je to biedne. Ponuky na TPP úväzok sú v oblasti marketingu obmedzené,“ opisoval realitu skúsený grafik, ktorý sa rozhodol dať výpoveď a pozrieť si iné pracovné ponuky. Od začiatku vedel, že chce robiť fyzickú prácu.
Istoty, ktoré hľadal
„Takú, kde okamžite uvidím výsledok a nemusím až tak používať hlavu. Začal som si teda niečo hľadať a veľmi mi záležalo na pracovnom čase. To znamená, že ponuka bola dosť obmedzená. Pozeral som si web Profesie a našiel som tam ponuku OLO Bratislava. Malo to všetky benefity, ktoré som hľadal – pracovný čas od 6 do 13, péenky, dovolenka, 13. a 14. plat, odmeny v rámci hospodárenia spoločnosti. Tak som išiel na pohovor,“ prezradil pre Denník N Peter, ktorý nevedel ani ako a ocitol sa na pohovore na pozíciu závozníka, ľudovo smetiara.
„Povedali sme si doma, že to skúsim. Zobrali ma. Práca fyzicky náročná, ale myslím, že veľmi záslužná a potrebná. Rozhodujúce benefity pre mňa: pracovný čas od 6-13, stabilný príjem, 13ty, 14ty plat! Nárok na dovolenku, PNku. Istoty, ktoré som hľadal. Po rokoch sedenia za počítačom rozhýbem telo, vyčistím hlavu. A ešte jeden zásadný benefit: šťastné kývajúce detičky,“ prezradil Peter, ktorý sa stal aj pre vlastné deti hrdinom.
Na rajóne s učiteľom aj kuchárom
„Môj malý syn sa ma asi raz denne s iskričkami v očiach vždy opýta: Tatino, ty si smetiar? A vidím, aký je nadšený mojou odpoveďou. Je to zaujímavé ako vysoko je u detí vnímaná táto práca,“ pokračoval Peter, ktorý na vlastnej koži zistil, že v skutočnosti nejde o žiadnu podradnú prácu.