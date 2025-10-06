S korunkou krásy dojí kravy, pečie chlieb a stará sa o osem detí. Missku zmenilo odvážne rozhodnutie
Dnes ju sledujú milióny ľudí.
Len málokto by si vedel predstaviť život na 328-hektárovej farme so stovkami povinností, do toho starostlivosť o osem detí a ešte aj súťaže krásy. Pre Hannah Neelemanovú, ktorá je na sociálnych sieťach známa ako Ballerina Farm, je to však každodenná realita. A hoci sa zdá, že jej dni musia mať aspoň 48 hodín, všetko zvláda s obdivuhodným pokojom.
Od baletu k farme
Hannah vyrastala v meste a pôvodne snívala o profesionálnej baletnej kariére. Spolu s manželom Danielom sa však po pobyte v Brazílii rozhodli pre radikálnu zmenu – namiesto návratu do komfortného života v meste si kúpili farmu v štáte Utah a pustili sa do práce, s ktorou nemali žiadne skúsenosti.
Ako priznala v rozhovore pre Aleteia, ich začiatky boli viac než ťažké, keďže nepoznali základné postupy. Všetko sa museli učiť sami – od práce so zvieratami až po pestovanie plodín. „Nemali sme žiadne skúsenosti. Nulové skúsenosti s farmárčením. Odviezli sme sa do najbližšieho obchodu s poľnohospodárskymi potrebami, aby sme si kúpili čižmy, kombinézy, rukavice a slamené klobúky,“ zaspomínala si Hannah.
Život, aký sa dnes len tak nevidí
Napriek tomu sa nevzdali a postupne si vybudovali farmu, ktorú dnes sledujú milióny ľudí na sociálnych sieťach a to aj napriek tomu, že jej deň nezačína v kozmetickom salóne, ale v maštali.
Denne vstáva skoro ráno, aby stihla podojiť kravy, upiecť domáci chlieb, postarať sa o stovky povinností na farme a keď večer uprostred rozsiahlych polí tancuje so svojimi ôsmimi deťmi, pôsobí, akoby to všetko bola tá najprirodzenejšia vec na svete.
Aby toho nebolo málo, občas sa objaví aj na súťažiach krásy. V roku 2021 si dokonca odniesla titul Mrs. Utah, pričom na pódiu stála tehotná. „Reprezentovať Utah na súťaži Mrs. America bolo nezabudnuteľné. Dokonca preto, že som na pódiu v Las Vegas bola siedmykrát tehotná,“ zaspomínala si Hannah na Instagrame. Pred súťažou vraj vtipkovala, že s korunkou podojí kravu. Keď vyhrala, svoj sľub, samozrejme, dodržala.