S korunkou krásy dojí kravy, pečie chlieb a stará sa o osem detí. Missku zmenilo odvážne rozhodnutie
Dobré noviny
S korunkou krásy dojí kravy, pečie chlieb a stará sa o osem detí. Missku zmenilo odvážne rozhodnutie
Rastislav Ekkert.

Braňo Mojsej so synom.

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Vlado Voštinár s manželkou Klaudiou.

Rastislav Ekkert.

Braňo Mojsej so synom.

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Adela a Viktor Vinczeovci.

Rastislav Ekkert.

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Braňo Mojsej so synom.

S korunkou krásy dojí kravy, pečie chlieb a stará sa o osem detí. Missku zmenilo odvážne rozhodnutie

— Foto: Instagram @ballerinafarm

Dnes ju sledujú milióny ľudí.

Len málokto by si vedel predstaviť život na 328-hektárovej farme so stovkami povinností, do toho starostlivosť o osem detí a ešte aj súťaže krásy. Pre Hannah Neelemanovú, ktorá je na sociálnych sieťach známa ako Ballerina Farm, je to však každodenná realita. A hoci sa zdá, že jej dni musia mať aspoň 48 hodín, všetko zvláda s obdivuhodným pokojom.

Od baletu k farme

Hannah vyrastala v meste a pôvodne snívala o profesionálnej baletnej kariére. Spolu s manželom Danielom sa však po pobyte v Brazílii rozhodli pre radikálnu zmenu – namiesto návratu do komfortného života v meste si kúpili farmu v štáte Utah a pustili sa do práce, s ktorou nemali žiadne skúsenosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Hannah Neeleman (@ballerinafarm)

Ako priznala v rozhovore pre Aleteia, ich začiatky boli viac než ťažké, keďže nepoznali základné postupy. Všetko sa museli učiť sami – od práce so zvieratami až po pestovanie plodín. „Nemali sme žiadne skúsenosti. Nulové skúsenosti s farmárčením. Odviezli sme sa do najbližšieho obchodu s poľnohospodárskymi potrebami, aby sme si kúpili čižmy, kombinézy, rukavice a slamené klobúky,“ zaspomínala si Hannah.

Život, aký sa dnes len tak nevidí

Napriek tomu sa nevzdali a postupne si vybudovali farmu, ktorú dnes sledujú milióny ľudí na sociálnych sieťach a to aj napriek tomu, že jej deň nezačína v kozmetickom salóne, ale v maštali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Hannah Neeleman (@ballerinafarm)

Denne vstáva skoro ráno, aby stihla podojiť kravy, upiecť domáci chlieb, postarať sa o stovky povinností na farme a keď večer uprostred rozsiahlych polí tancuje so svojimi ôsmimi deťmi, pôsobí, akoby to všetko bola tá najprirodzenejšia vec na svete.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Hannah Neeleman (@ballerinafarm)

Aby toho nebolo málo, občas sa objaví aj na súťažiach krásy. V roku 2021 si dokonca odniesla titul Mrs. Utah, pričom na pódiu stála tehotná. „Reprezentovať Utah na súťaži Mrs. America bolo nezabudnuteľné. Dokonca preto, že som na pódiu v Las Vegas bola siedmykrát tehotná,“ zaspomínala si Hannah na Instagrame. Pred súťažou vraj vtipkovala, že s korunkou podojí kravu. Keď vyhrala, svoj sľub, samozrejme, dodržala.

Túžia po rozšírení rodiny?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

