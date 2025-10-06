Nesmie ju kontaktovať a má zákaz priblíženia. Broňa Gregušová pomaly odhaľuje pravú tvár Maria Cimarra - Dobré noviny
Nesmie ju kontaktovať a má zákaz priblíženia. Broňa Gregušová pomaly odhaľuje pravú tvár Maria Cimarra
Nesmie ju kontaktovať a má zákaz priblíženia. Broňa Gregušová pomaly odhaľuje pravú tvár Maria Cimarra

— Foto: Instagram - @bronigregus; @mariocimarro

Niekedy sa zavriem do kúpeľne a vyplačem sa, aby som to dala zo seba von, priznala.

„Môžete zdieľať krásne video, ale neukážete, čo je za oponou. Prečo? Pretože za oponou je realita a tá je veľmi smutná,“ hovorí so slzami v očiach Broňa Gregušová, bývalá finalistka súťaže Miss Slovensko a partnerka kubánskeho herca Maria Cimarra, známeho zo seriálu Skrytá vášeň. Na prvý pohľad žila rozprávkový príbeh — život pri mori, známy partner, bábätko, úspech, no za farebnými príspevkami na sociálnych sieťach sa skrývala bolesť, samota a ticho, ktoré dnes modelka už viac nechce zakrývať. Jej otvorená výpoveď sa pridáva k hlasom viacerých ľudí z hercovho okolia, ktorí v minulosti opísali s Cimarrom náročné pracovné či osobné skúsenosti. Viacerí kolegovia o ňom hovorili ako o človeku s ťažkou povahou, s ktorým bolo „takmer nemožné vychádzať“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Mario Cimarro,devoted Father (@mariocimarro)

Zakrývala pravdu

„To, ako sme sa zoznámili, bolo povedané ním a nie je to pravda,“ šokovala v najnovšom videu niekdajšia finalistka Miss Slovensko, ktorá mala Maria Cimmaro stretnúť na pláži v Miami. Aspoň to tvrdil herec v rozhovor pre Dobré rádio.

Prečítajte si tiež: Keď nevládal, boli preňho inšpiráciou. Mario Cimarro si na Slovensku našiel dvoch dobrých priateľov

Mala pauzu v robote a na bicykli si robila selfíčka. Povedal som si: ‚Ach bože, poď jej niečo povedať‘. Odhodlal som sa, prišiel som k nej a oslovil som ju. ‚Ahoj, ja som fakt dobrý fotograf! Ak mi dovolíš, spraviť ti fotku, určite nebudeš ľutovať.‘ Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa mi podlomili nohy. Vybral som telefón a ukázal som jej niektoré fotografie, ktoré som vytvoril. Ona si ich pozrela a povedala: ‚Tebe to skutočne ide. Ok, môžeš ma odfotiť.‘ Potom sme si vymenili čísla, začali si písať... až kým som ju jedného dňa neprekvapil tým, že som prišiel za ňou na Slovensko,“ hovoril herec, ktorého si Slováci pamätajú najmä z telenovely Skrytá vášeň.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Mario Cimarro,devoted Father (@mariocimarro)

Zákaz priblíženia

Broňa Gregušová sa však rozhodla na platenej platforme HeroHero odkrývať pravdu o ich vzťahu a prehovorila napríklad aj o časoch, keď bol Cimarro súčasťou Let's Dance. „Keď sme boli v roku 2023 na Slovensku kvôli tanečnej súťaži, riešili sme aj krstiny. Nie z mojej strany bolo povedané do médií, že krstiny boli krásne. Popritom dotyčný na tých krstinách ani nebol! Odišiel zo Slovenska, nechcel prísť na krstiny. Boli krásne, úžasné, s mojou rodinou a fakt sme si to užili. Ale to bol aj dôvod, prečo som nezverejňovala fotky na sociálnych sieťach, lebo ja blbá som to ešte kryla... Aby to nevyzeralo nejako zle,“ vysvetlila modelka, ktorá priznala, že je v rozvodom konaní a popri starostlivosti o dcéru si pripravuje podklady na súd. „Na súde sa zastupujem sama. Nemám peniaze na právnikov,“ vysvetlila Gregušová, ktorá bojuje o svoju dôstojnosť a slobodu.

