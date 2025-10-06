Odišla z Markízy a ocitla sa na rázcestí. Zuzana Čímová prekvapila slovami o svojej budúcnosti
Bola jednou z najznámejších tvárí spravodajstva na televíznych obrazovkách.
Po tom, ako v hlavnej spravodajskej relácii Televízie Markíza nečakane skončila spolu s moderátorom Viktorom Vinczem aj jeho kolegyňa Zuzana Čimová, z obrazoviek sa potichu vytratila a doposiaľ sa na ne nevrátila.
A hoci si zvykne svoje súkromie strážiť a k osobným veciam sa príliš nevyjadruje, tentokrát urobila výnimku. Pre portál Topky.sk prehovorila o tom, aké má plány na najbližšie obdobie a že moderovanie už možno nebude cesta, ktorú by sa chcela vo svojom živote ďalej uberať.
Nie je si istá, či je to ono
Ako Zuzana prezradila v šou Adely a Sajfu, moderátorkou chcela byť vždy, hoci mala jednu dilemu. „A ešte kým som pôsobila v rádiu, tak som viedla taký vnútorný boj so sebou, že kde to cítim viac komfortnejšie, a do poslednej chvíle som to vlastne nevedela, až potom sa situácie samé vykryštalizovali, že som zostala už len v telke,“ priznala moderátorka, ktorá v TV Markíza strávila takmer sedem rokov.
To, čo sa dialo na pôde jej pracoviska, Zuzanu Čimovú vraj donútilo prehodnotiť, či sa moderovaniu ešte chce vôbec v budúcnosti venovať. „Stále to tak nejako figuruje v časopriestore okolo mňa, ale ja úplne neviem, úprimne. Naozaj už si nie som istá, že či je toto ono,“ dodala. Tvrdí, že momentálne nerozmýšľa o tom, čo bude ďalej, hoci priznáva, že to nie je od nej asi úplne zodpovedné.