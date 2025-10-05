Muž má byť ten, ktorý svoje problémy zvládne sám. Boris Valábik otvoril tému, o ktorej sa príliš nehovorí
„Nezblázniť sa dnes je ťažšie ako zblázniť," hovorí úprimne hokejista.
Boris Valábik dnes už nežije v tempe profesionálneho športovca. Namiesto tvrdých tréningov a zápasov v NHL prichádzajú povinnosti manžela, otca dvoch detí a televíznej osobnosti. Hoci sa navonok zdá, že má život pod kontrolou, sám priznáva, že vnútorné boje ho neopúšťajú.
„Nie je dobré, aby som ja príliš zostal sám so sebou, lebo potom príliš veľa rozmýšľam a často nad hlúposťami a vecami, ktoré už neviem zmeniť,“ povedal v otvorenom rozhovore pre televíziu JOJ. Najviac sa mu do mysle vracia spomienka na otca, ktorý už nie je medzi živými. „Nad ocinom nebohým strašne často rozmýšľam, takže potrebujem nechávať tú myseľ zamestnanú,“ dodal.
Ako zvláda tlak
Na otázku, či už niekedy vyhľadal odbornú pomoc, odpovedal úprimne. „Nemám niečo také za sebou, vôbec to nezaznávam, myslím si, že pre každého je psychohygiena niečo iné. Pre niekoho je to psychológ, pre niekoho sú to podcasty, pre ďalšieho golf, pre niekoho kostol. Čokoľvek, čo komu pomôže,“ priznáva bývalý hokejista.
Zdôraznil, že tlak dnešnej doby je obrovský a dotýka sa nielen žien, ale aj mužov, o čom sa podľa neho hovorí veľmi málo. „Ja viem, že mamy to majú ťažšie, predsa len, ale aj muži toho majú dosť. Lebo aj práca ich potrebuje, aj hypotéka ich potrebuje, aj deti, aj manželka, aj dom. Myslím si, že toho stresu potom na tých mužov je dosť a strašne málo o tom rozprávajú,“ načrtol.