Muž má byť ten, ktorý svoje problémy zvládne sám. Boris Valábik otvoril tému, o ktorej sa príliš nehovorí - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Muž má byť ten, ktorý svoje problémy zvládne sám. Boris Valábik otvoril tému, o ktorej sa príliš nehovorí
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Karin Majtánová.

Keď sa zaľúbila do Reichela, bola hluchá a slepá. Karin Majtánová najväčšiu lásku života nikdy neoľutovala

Hana Rapantová.

So slovenskými mužmi si nikdy nebola istá. Hlásateľka Hana Rapantová našla šťastie v láske cez internet

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Mária Zinburgová / Rodina Banášovcov.

Nechce byť stredobodom pozornosti. Menej známa sestra Adely Vinczeovej sa živí netradičným povolaním

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020.

Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

SLEDUJE NÁS 207 288 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Muž má byť ten, ktorý svoje problémy zvládne sám. Boris Valábik otvoril tému, o ktorej sa príliš nehovorí

— Foto: Instagram @borisvalabik

„Nezblázniť sa dnes je ťažšie ako zblázniť," hovorí úprimne hokejista.

Boris Valábik dnes už nežije v tempe profesionálneho športovca. Namiesto tvrdých tréningov a zápasov v NHL prichádzajú povinnosti manžela, otca dvoch detí a televíznej osobnosti. Hoci sa navonok zdá, že má život pod kontrolou, sám priznáva, že vnútorné boje ho neopúšťajú.

„Nie je dobré, aby som ja príliš zostal sám so sebou, lebo potom príliš veľa rozmýšľam a často nad hlúposťami a vecami, ktoré už neviem zmeniť,“ povedal v otvorenom rozhovore pre televíziu JOJ. Najviac sa mu do mysle vracia spomienka na otca, ktorý už nie je medzi živými. „Nad ocinom nebohým strašne často rozmýšľam, takže potrebujem nechávať tú myseľ zamestnanú,“ dodal.

Ako zvláda tlak

Na otázku, či už niekedy vyhľadal odbornú pomoc, odpovedal úprimne. „Nemám niečo také za sebou, vôbec to nezaznávam, myslím si, že pre každého je psychohygiena niečo iné. Pre niekoho je to psychológ, pre niekoho sú to podcasty, pre ďalšieho golf, pre niekoho kostol. Čokoľvek, čo komu pomôže,“ priznáva bývalý hokejista.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Boris Valábik (@borisvalabik)

Zdôraznil, že tlak dnešnej doby je obrovský a dotýka sa nielen žien, ale aj mužov, o čom sa podľa neho hovorí veľmi málo. „Ja viem, že mamy to majú ťažšie, predsa len, ale aj muži toho majú dosť. Lebo aj práca ich potrebuje, aj hypotéka ich potrebuje, aj deti, aj manželka, aj dom. Myslím si, že toho stresu potom na tých mužov je dosť a strašne málo o tom rozprávajú,“ načrtol.

Otcovia pod nátlakom

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.