Senior stál pri ceste a čakal na pomoc. Žilinčan zastavil a svojím gestom mu daroval viac, než len odvoz
Predstavil si, že raz tam môže stáť on.
Na jednej z ulíc v Žiline sa odohral moment, ktorý pripomenul, že láskavosť stále žije. Starší pán stál pri ceste s taškami a tabuľkou, na ktorej bolo napísané jediné slovo – Lidl. Jeho pohľad smeroval k autám, v ktorých hľadal ochotného človeka, čo by ho odviezol do neďalekého obchodu.
Nezaváhal ani na moment
V rovnakej chvíli okolo prechádzal raper a influencer Marsik290, ktorý ani na moment nezaváhal. „Ja som si iba predstavil, že raz tam možno budem takto stáť ja a nebude okolo mňa nikto, kto by ma zaviezol do obchodu,“ vysvetlil vo videu, ktoré zdieľal na svojich sociálnych sieťach.
Otočil auto, zastavil a pánovi ponúkol odvoz. Po krátkej ceste mu venoval aj 20 eur.
Ľudia reagujú s dojatím
Video zo žilinského sídliska Hliny si rýchlo získalo stovky reakcií. Viacerí ľudia v komentároch uviedli, že staršieho pána poznajú a stretávajú ho často.