Láka na parížsky šalát aj tresku. Retro bufet v srdci Bratislavy vás vráti o desiatky rokov späť
Láka na parížsky šalát aj tresku. Retro bufet v srdci Bratislavy vás vráti o desiatky rokov späť

— Foto: Facebook RETRO spomienky na detstvo / autor fotografií: Tomáš Podhradsky

Bratislavský bufet prekvapuje chuťami, ktoré nezostarli.

Pamätáte si ešte na časy, keď sa na rýchle jedlo nechodilo do moderných fastfoodov, ale do jednoduchých bufetov, kde to voňalo čerstvou treskou, šalátmi a rožkami? Takýto zážitok si môžu dopriať aj dnešní Bratislavčania – a to priamo v tržnici na Šancovej ulici.

Nenápadný podnik, o ktorom sa nedávno začalo vášnivo diskutovať na Facebooku, dnes priťahuje stovky ľudí túžiacich po kúskoch nostalgie.

Chuť, ktorá odolala času

Ako informuje portáll Bratislavak, nie je to luxusná reštaurácia, kde vám jedlo naservírujú na minimalistický tanier. Tu dostanete porciu šalátu v plastovej mištičke, k tomu rožok a úsmev od predavačky. A presne to je dôvod, prečo sa ľudia radi vracajú.

Foto: Facebook RETRO spomienky na detstvo / Tomáš Podhradsky

„Tam majú najlepší parížsky šalát na Slovensku,“ napísal Peter v diskusii na Facebooku. Pre iných je zase špecialitou treska, ktorá im pripomenula školské časy a prvé návštevy bufetov.

Aj keď sú dnes v kurze skôr moderné gastro koncepty, práve poctivé retro má čoraz viac priaznivcov. Človeka dokáže preniesť späť o desiatky rokov – do obdobia, keď sa po práci zastavilo na rýchly chlebíček, alebo keď rodičia kúpili šalát a doma sa oň delila celá rodina.

Poctivá výroba a známe chute

