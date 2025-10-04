Radosť z plného košíka vystriedal strach. Stratenému hubárovi pomohla správna reakcia aj dvaja hrdinovia
Muž z Detvy na túto záchrannú akciu nikdy nezabudne.
Prechádzal sa v lese a zbieral jednu hubu za druhou. Všetko nasvedčovalo tomu, že pôjde o vydarený deň. No popoludní prišlo zistenie, ktoré mu nahnalo strach. 70-ročný hubár sa ocitol sa v cudzom prostredí a cítil, že jeho sily rýchlo ubúdajú.
Nečakaný zvrat
Hubár z detvianskeho okresu sa vybral do lesov v okolí obce Zolná. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, najskôr išlo všetko podľa plánu, no muž si zrazu uvedomil, že je dezorientovaný. Situáciu zhoršilo aj to, že len nedávno prekonal vážne zdravotné problémy.
Našťastie mal pri sebe mobilný telefón a dokázal zavolať na tiesňovú linku 158. Opísal, čo vidí vo svojom okolí, a to pomohlo policajnej hliadke nasmerovať pátranie správnym smerom.
Dramatická záchrana
Policajti našli dezorientovaného a dehydrovaného muža približne dva kilometre nad obcou na rozľahlých lúkach. „Okamžite mu poskytli prvú pomoc, informovali operačné stredisko a privolali záchranárov. Z nedostupného terénu ho zviezli do obce, kde si ho do opatery prevzali privolaní záchranári,“ opísali zásah banskobystrickí policajti.