Radosť z plného košíka vystriedal strach. Stratenému hubárovi pomohla správna reakcia aj dvaja hrdinovia - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Radosť z plného košíka vystriedal strach. Stratenému hubárovi pomohla správna reakcia aj dvaja hrdinovia
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020.

Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020.

Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

SLEDUJE NÁS 207 297 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Radosť z plného košíka vystriedal strach. Stratenému hubárovi pomohla správna reakcia aj dvaja hrdinovia

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Polícia Slovenskej republiky / Freepik.com, @kamchatka

Muž z Detvy na túto záchrannú akciu nikdy nezabudne.

Prechádzal sa v lese a zbieral jednu hubu za druhou. Všetko nasvedčovalo tomu, že pôjde o vydarený deň. No popoludní prišlo zistenie, ktoré mu nahnalo strach. 70-ročný hubár sa ocitol sa v cudzom prostredí a cítil, že jeho sily rýchlo ubúdajú.

Nečakaný zvrat

Hubár z detvianskeho okresu sa vybral do lesov v okolí obce Zolná. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, najskôr išlo všetko podľa plánu, no muž si zrazu uvedomil, že je dezorientovaný. Situáciu zhoršilo aj to, že len nedávno prekonal vážne zdravotné problémy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KRPZBB/posts/pfbid02eu4JTvqzBH2gKg5Td3RnP94JB9cjcS5dhEHNNzgHvghnkR34vGxSrrccUSK8HxFQl

Našťastie mal pri sebe mobilný telefón a dokázal zavolať na tiesňovú linku 158. Opísal, čo vidí vo svojom okolí, a to pomohlo policajnej hliadke nasmerovať pátranie správnym smerom.

Dramatická záchrana

Policajti našli dezorientovaného a dehydrovaného muža približne dva kilometre nad obcou na rozľahlých lúkach. „Okamžite mu poskytli prvú pomoc, informovali operačné stredisko a privolali záchranárov. Z nedostupného terénu ho zviezli do obce, kde si ho do opatery prevzali privolaní záchranári,“ opísali zásah banskobystrickí policajti.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.