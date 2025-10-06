VIDEO: Platonická láska, kolegyňa a kamarátka. Miro Jaroš pripravil dojímavú poctu Barbare Haščákovej
Toto je pre teba, odkázal Miro Jaroš svojej kamarátke Barbare Haščákovej.
Odmalička k nej mal veľmi pozitívny vzťah a jej náhla smrť ho veľmi zasiahla. Miro Jaroš považoval Barbaru Haščákovú za svoju kamarátku a fanúšikom neuniklo, že najmä v poslednej dobe pridával na sociálnu sieť príspevky, ktoré sľubovali akési prekvapenie. Miro si totiž pre legendu 90. rokov pripravil zaujímavú poctu, do ktorej vložil celé svoje srdce.
Platonická láska, kolegyňa, kamarátka
„Barbara. Kedysi moja platonická láska, neskôr kolegyňa a potom kamarátka. Tento príspevok je o tebe, výnimočnej speváčke,“ vyznal sa Miro a Barbare, ktorá nás navždy opustila dvomi rokmi, poďakoval za to, že bola súčasťou jeho sveta. „Ako správny fanúšik som sledoval tvoju kariéru snáď od prvého vystúpenia v telocvični a vaše pesničky s Erikom mi otvárali dvere k snom. Vďaka nim som veril, že aj ja raz môžem byť spevákom. Bola si prvá hviezda, prvá známa osobnosť, od ktorej som si bol vypýtať podpis," priznal.
Kamarátke sa poďakoval aj za to, že s ním nahrala duet Nepozerám. „Navždy zostane jedným z mojich najvzácnejších zážitkov. Som vďačný, že som ťa mohol spoznať nielen ako umelkyňu, ale aj ako človeka. A ďakujem ti tam hore za všetko, čo som s tebou mohol prežiť, aj za to, akú stopu si zanechala vo mne, aj v tvojich mnohých fanúšikoch,“ odkázal Miro.
Sobota patrila MC Erikovi a Barbare
Superstarista v posledných dňoch chystal prekvapenie, ktorým bola pocta pre ňu a jej bývalého speváckeho kolegu MC Erika v podobe prerobenej pesničky. „Verím, že si zatancuješ s nami tak, ako keď si spievala v origináli U Can't Stop. Nemôžeme predsa prestať. Nech tvoj jedinečný hlas ďalej znie a robí nám radosť tak ako kedysi,“ dodal.