VIDEO: Platonická láska, kolegyňa a kamarátka. Miro Jaroš pripravil dojímavú poctu Barbare Haščákovej - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
VIDEO: Platonická láska, kolegyňa a kamarátka. Miro Jaroš pripravil dojímavú poctu Barbare Haščákovej
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Nesmie ju kontaktovať a má zákaz priblíženia. Broňa Gregušová pomaly odhaľuje pravú tvár Maria Cimarra

Vlado Voštinár s manželkou Klaudiou.

Mám dieťa, prekvapil ju na prvom rande. Vlada Voštinára jeho Klaudia milovala, aj keď počítal každú korunu

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

SLEDUJE NÁS 207 276 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

VIDEO: Platonická láska, kolegyňa a kamarátka. Miro Jaroš pripravil dojímavú poctu Barbare Haščákovej

Miro Jaroš si zaspomínal na dobrú kamarátku Barbaru Haščákovú.
Miro Jaroš si zaspomínal na dobrú kamarátku Barbaru Haščákovú. — Foto: Promo fotografia TV Markíza - Chart Show, mirojaros.sk

Toto je pre teba, odkázal Miro Jaroš svojej kamarátke Barbare Haščákovej.

Odmalička k nej mal veľmi pozitívny vzťah a jej náhla smrť ho veľmi zasiahla. Miro Jaroš považoval Barbaru Haščákovú za svoju kamarátku a fanúšikom neuniklo, že najmä v poslednej dobe pridával na sociálnu sieť príspevky, ktoré sľubovali akési prekvapenie. Miro si totiž pre legendu 90. rokov pripravil zaujímavú poctu, do ktorej vložil celé svoje srdce.

Platonická láska, kolegyňa, kamarátka

„Barbara. Kedysi moja platonická láska, neskôr kolegyňa a potom kamarátka. Tento príspevok je o tebe, výnimočnej speváčke,“ vyznal sa Miro a Barbare, ktorá nás navždy opustila dvomi rokmi, poďakoval za to, že bola súčasťou jeho sveta. „Ako správny fanúšik som sledoval tvoju kariéru snáď od prvého vystúpenia v telocvični a vaše pesničky s Erikom mi otvárali dvere k snom. Vďaka nim som veril, že aj ja raz môžem byť spevákom. Bola si prvá hviezda, prvá známa osobnosť, od ktorej som si bol vypýtať podpis," priznal.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/mirojarosmusic/posts/pfbid0jqQfxFaXK43uJvFrwKQ47WpskwWG33ZYzLTJz7jRudNR4vN3bfi58DzEBj1EQsgvl

Kamarátke sa poďakoval aj za to, že s ním nahrala duet Nepozerám. „Navždy zostane jedným z mojich najvzácnejších zážitkov. Som vďačný, že som ťa mohol spoznať nielen ako umelkyňu, ale aj ako človeka. A ďakujem ti tam hore za všetko, čo som s tebou mohol prežiť, aj za to, akú stopu si zanechala vo mne, aj v tvojich mnohých fanúšikoch,“ odkázal Miro.

Sobota patrila MC Erikovi a Barbare

Superstarista v posledných dňoch chystal prekvapenie, ktorým bola pocta pre ňu a jej bývalého speváckeho kolegu MC Erika v podobe prerobenej pesničky. „Verím, že si zatancuješ s nami tak, ako keď si spievala v origináli U Can't Stop. Nemôžeme predsa prestať. Nech tvoj jedinečný hlas ďalej znie a robí nám radosť tak ako kedysi,“ dodal.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.