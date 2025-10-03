Múčnik našich starých mám ohúril svet. Tradičná slovenská pochúťka zabodovala v prestížnom rebríčku
Slovenské pochúťky sa dostali medzi najlepšie v Európe.
Tradičné slovenské jedlá nie sú obľúbené len u nás, ale lákajú gurmánov z celého sveta. Potvrdzuje to aj známy cestovateľský portál, ktorý si posvietil na najlepšie európske sladké pečivo. Hoci v rebríčku figuruje stovka lahodných pokrmov, nechýba ani Slovensko.
Zoznamom vypracoval gastronomický web Taste Atlas, ktorý zhromažďuje recepty, recenzie od potravinových kritikov či tipy na obľúbené reštaurácie. S obľubou ho navštevujú aj cestovatelia, ktorí chcú ochutnať tradičné miestne pokrmy, prípadne prispieť svojím názorom na rôznorodé medzinárodné chute.
1. Pastel de Nata
Na vrchole rebríčka sa umiestnil Pastel de Nata, pochutina z Portugalska. Tieto lahodné košíčky sú plnené zmesou mlieka, vajec, cukru, citrónu a škorice, vďaka čomu si získali srdcia gurmánov po celom svete. „Pre najlepší výsledok by náplň nemala byť príliš sladká a nemala by mať príchuť citrónu ani vanilky. Namiesto toho by mali byť koláče posypané škoricou a ideálne podávané so šálkou kávy,“ píše Taste Atlas.
2. Pastel de Belém
Druhé miesto obsadila originálna verzia vyššie spomínaného Pastel de Nata, ktorá má názov Pastel de Belém. Ako uvádza Taste Atlas, hoci oba patria medzi ikonické portugalské vaječné koláče, názov Pastel de Belém môžu niesť len tie, ktoré pochádzajú z legendárnej pekárne Fábrica Pastéis de Belém.
3. Trigona panoramatos
„Trigona panoramatos je tradičné sladké pečivo pochádzajúce z predmestia Solúna. Toto chrumkavé a maslové trojuholníkové (kužeľovité) fylo pečivo je zvyčajne namočené v sirupe a plnené krémovým pudingom,“ opisuje gastroportál grécku pochúťku a dodáva, že krém sa zvyčajne vyrába z kombinácie vaječných žĺtkov, múky, masla, mlieka, cukru, vanilky a smotany. Obsadila tretiu priečku.
4. Croissant
Štvrtú priečku si uchmatol svetoznámy francúzsky Croissant. „Toto zlatisté pečivo v tvare polmesiaca sa najlepšie pripravuje z čistého masla a mierne sladkého kysnutého cesta. Ak sa urobí správne, žlto-biele vnútro by malo byť po vytiahnutí zo stredu aspoň trochu elastické, pripravené na pokrytie maslom alebo čerstvým džemom,“ vysvetľuje Taste Atlas.
Slovenský úspech
Medzi stovkou najlepších sladkých pochúťok z celej Európy si svoje miesto našlo aj Slovensko a rozhodne sa nenechalo zahanbiť.