Mali zlomené srdcia, ale vedeli, čo musia robiť. Tieto osobnosti spolu pracovali aj po tom, ako sa rozišli
Napriek tomu, že sa v živote každý vydal svojou vlastnou cestou, museli zostať naďalej kolegami.
Rozchody zväčša nebývajú jednoduché, existujú však prípady, keď sú ešte o čosi ťažšie. Svoje by o tom vedeli hovoriť títo herci a herečky – hoci ukončili svoje vzťahy, každý deň sa museli vídavať na pľaci a ukazovať, akí sú profesionáli. Nie každý to však zvládal rovnako.
4. Katie Holmes a Joshua Jackson
Písal sa rok 1998 a Katie Holmes len ťažko skrývala lásku k svojmu vtedajšiemu priateľovi Joshuovi Jacksonovi. „Len poviem, že som minulý rok niekoho stretla. Zamilovala som sa, prežívala som svoju prvú lásku a bolo to niečo tak neuveriteľné a neopísateľné, že si to budem vždy vážiť,“ povedala pre Rolling Stone o svojom kolegovi zo seriálu Dawsonov svet.
Dvojica spolu začala randiť ešte predtým, ako sa ich postavy Joey a Pacey stali súčasťou televízneho seriálu. Rozišli sa v roku 1999, pričom v seriáli sa stretávali ešte ďalšie štyri roky, zdá sa však, že dodnes udržiavajú krásny priateľský vzťah. Na pľaci sa stretnú aj v pripravovanom filme Happy Hours, ktorý Katie režíruje.
3. Blake Lively a Penn Badgley
Herci Blake Lively a Penn Badgley spolu chodili štyri roky, počas ktorých zároveň hrali v seriáli Gossip Girl. A hoci to po rozchode nebolo jednoduché, Badgley vraví, že situáciu, ktorá mohla komplikovať natáčanie, zvládli ako praví profesionáli.
„Aby som bol úprimný, boli sme neustále profesionálni a mali by sme si preto obaja pogratulovať, pretože inak by to bolo všetko komplikované... ale zvládli sme to,“ povedal Penn v jednom z rozhovorov o spolupráci s Blake po tom, čo sa v roku 2010 rozišli.