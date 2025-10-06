Mali zlomené srdcia, ale vedeli, čo musia robiť. Tieto osobnosti spolu pracovali aj po tom, ako sa rozišli - Dobré noviny
Dobré noviny
Mali zlomené srdcia, ale vedeli, čo musia robiť. Tieto osobnosti spolu pracovali aj po tom, ako sa rozišli
Mali zlomené srdcia, ale vedeli, čo musia robiť. Tieto osobnosti spolu pracovali aj po tom, ako sa rozišli

Vľavo Kaley Cuoco a Johnny Galecki v seriáli Teória veľkého tresku a vpravo Joey King a Jacob Elordi vo filme Stánok s bozkami. — Foto: Csfd.sk/ © CBS Television, Netflix

Napriek tomu, že sa v živote každý vydal svojou vlastnou cestou, museli zostať naďalej kolegami.

Rozchody zväčša nebývajú jednoduché, existujú však prípady, keď sú ešte o čosi ťažšie. Svoje by o tom vedeli hovoriť títo herci a herečky – hoci ukončili svoje vzťahy, každý deň sa museli vídavať na pľaci a ukazovať, akí sú profesionáli. Nie každý to však zvládal rovnako.

4. Katie Holmes a Joshua Jackson

Písal sa rok 1998 a Katie Holmes len ťažko skrývala lásku k svojmu vtedajšiemu priateľovi Joshuovi Jacksonovi. „Len poviem, že som minulý rok niekoho stretla. Zamilovala som sa, prežívala som svoju prvú lásku a bolo to niečo tak neuveriteľné a neopísateľné, že si to budem vždy vážiť,“ povedala pre Rolling Stone o svojom kolegovi zo seriálu Dawsonov svet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Just Jared (@justjared)

Dvojica spolu začala randiť ešte predtým, ako sa ich postavy Joey a Pacey stali súčasťou televízneho seriálu. Rozišli sa v roku 1999, pričom v seriáli sa stretávali ešte ďalšie štyri roky, zdá sa však, že dodnes udržiavajú krásny priateľský vzťah. Na pľaci sa stretnú aj v pripravovanom filme Happy Hours, ktorý Katie režíruje.

3. Blake Lively a Penn Badgley

Herci Blake Lively a Penn Badgley spolu chodili štyri roky, počas ktorých zároveň hrali v seriáli Gossip Girl. A hoci to po rozchode nebolo jednoduché, Badgley vraví, že situáciu, ktorá mohla komplikovať natáčanie, zvládli ako praví profesionáli.

„Aby som bol úprimný, boli sme neustále profesionálni a mali by sme si preto obaja pogratulovať, pretože inak by to bolo všetko komplikované... ale zvládli sme to,“ povedal Penn v jednom z rozhovorov o spolupráci s Blake po tom, čo sa v roku 2010 rozišli.

