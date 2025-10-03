Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine
Manželstvo chcel zachrániť cestou okolo sveta.
„Nemám tu žiadny signál. Najbližší je sedem kilometrov ďaleko,“ prezradil Rasťo Ekkhert, zatiaľ čo sa prechádzal po tichých Muránskych planinách. Miesto, kde mobilné telefóny nemajú šancu, je presne tam, kde bývalý redaktor televízie JOJ našiel pokoj a slobodu. Hoci mal viackrát samovražedné myšlienky a prestali s ním komunikovať aj dcéry, vie, že v divočine sa mu otvoril farebný svet.
Nevedel ich opustiť
Narodil sa v Bratislave, vyrastal v Stupave a za jednu zo svojich najväčších chýb považoval to, že sa priskoro oženil. To, že s partnerkou neboli naladení na tú istú vlnu, zistil už po roku spoločného života. „Ale už sme mali jedno malé dieťa a neskôr prišlo ďalšie. Stále sme to spolu ťahali. Nevládal som opustiť rodinu s malými deťmi. Nedokázal som si povedať, že tieto deti nechám nezaopatrené a bez otca. Veľakrát sme si s manželkou povedali, že keď dcéry odrastú a vyletia z hniezda, budeme sa asi musieť rozísť a žiť si každý svoj život,“ vravel pre Život bývalý jojkár s tým, že manželstvo ešte neznamená lásku, ale len istý stav.
„Vzal som si ženu, ku ktorej som sa absolútne nehodil. Bola dobrá, ale neboli sme kompatibilní. Prežil som s ňou v manželstve 24 rokov. Mali sme veľmi odlišné názory na život,“ vysvetľoval v rozhovore pre Život bývalý jojkár, ktorý žil s manželkou a dvomi dcérami v petržalskom paneláku, hoci chcel odtiaľ odísť do domčeka a do prírody.
Cesta okolo sveta
„Moja bývalá manželka nechcela z paneláka v žiadnom prípade odísť, ale ja som musel, pretože som mal z toho už fóbiu,“ vysvetľoval Rasť Ekkhert, ktorý poslednú skúšku vzťahu absolvoval, keď sa ako reportér vybral na 80-dňovú cestu okolo sveta po stopách hrdinu Julesa Verna. Počas cesty prežil nepredvídateľnú strastiplnú plavbu na mori, stretnutie s pirátmi, pašerákmi, no nič ho neodradilo od toho, aby nesplnil stávku, ktorú uzavrel s vtedajším riaditeľom televízie JOJ Milanom Kňažkom. Ak by úlohu nesplnil, mal sa ostrihať dohola, v opačnom prípade si mal Kňažko zasadnú do štúdia a odmoderovať Noviny.
Ekkhert dobrodružnú cestu okolo sveta prežil, vyhral stávku a chvíľu sa zdalo, že zachránil aj svoje manželstvo. „Prvý mesiac sme prežili tie najkrajšie chvíle za 20 rokov spoločného života. Obaja sme začínali veriť, že to pôjde. Bohužiaľ, ako som bol doma a dni plynuli, kazilo sa to a náš vzťah sa posúval do ešte horšej pozície ako predtým. Povedali sme si, že takto to ďalej nejde,“ vysvetľoval moderátor, ktorý napokon odišiel z domu a jedného dňa zmizol aj z televíznych obrazoviek.