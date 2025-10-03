Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine - Dobré noviny
Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine
Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Rastislav Ekkert.
Rastislav Ekkert. — Foto: Facebook - Rastislav Ekkert

Manželstvo chcel zachrániť cestou okolo sveta. 

„Nemám tu žiadny signál. Najbližší je sedem kilometrov ďaleko,“ prezradil Rasťo Ekkhert, zatiaľ čo sa prechádzal po tichých Muránskych planinách. Miesto, kde mobilné telefóny nemajú šancu, je presne tam, kde bývalý redaktor televízie JOJ našiel pokoj a slobodu. Hoci mal viackrát samovražedné myšlienky a prestali s ním komunikovať aj dcéry, vie, že v divočine sa mu otvoril farebný svet.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/rastislav.ekkert/posts/pfbid02vwxuVUCubizRcTWd5ZAxXH6ELKi23b8y2FRf57TKZLQYYW7dDVLmssKhknXM6KsSl

Nevedel ich opustiť

Narodil sa v Bratislave, vyrastal v Stupave a za jednu zo svojich najväčších chýb považoval to, že sa priskoro oženil. To, že s partnerkou neboli naladení na tú istú vlnu, zistil už po roku spoločného života. „Ale už sme mali jedno malé dieťa a neskôr prišlo ďalšie. Stále sme to spolu ťahali. Nevládal som opustiť rodinu s malými deťmi. Nedokázal som si povedať, že tieto deti nechám nezaopatrené a bez otca. Veľakrát sme si s manželkou povedali, že keď dcéry odrastú a vyletia z hniezda, budeme sa asi musieť rozísť a žiť si každý svoj život,“ vravel pre Život bývalý jojkár s tým, že manželstvo ešte neznamená lásku, ale len istý stav.

Hana Zavřelová a Adam Zavřel.
Prečítajte si tiež: Nevedel, že ju pozná celé Slovensko. Jojkárku Hanu Zavřelovú si získal Adam, ktorý sa nikdy na nič nehral

„Vzal som si ženu, ku ktorej som sa absolútne nehodil. Bola dobrá, ale neboli sme kompatibilní. Prežil som s ňou v manželstve 24 rokov. Mali sme veľmi odlišné názory na život,“ vysvetľoval v rozhovore pre Život bývalý jojkár, ktorý žil s manželkou a dvomi dcérami v petržalskom paneláku, hoci chcel odtiaľ odísť do domčeka a do prírody.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10204146946172360&set=a.10204146947492393

Cesta okolo sveta

„Moja bývalá manželka nechcela z paneláka v žiadnom prípade odísť, ale ja som musel, pretože som mal z toho už fóbiu,“ vysvetľoval Rasť Ekkhert, ktorý poslednú skúšku vzťahu absolvoval, keď sa ako reportér vybral na 80-dňovú cestu okolo sveta po stopách hrdinu Julesa Verna. Počas cesty prežil nepredvídateľnú strastiplnú plavbu na mori, stretnutie s pirátmi, pašerákmi, no nič ho neodradilo od toho, aby nesplnil stávku, ktorú uzavrel s vtedajším riaditeľom televízie JOJ Milanom Kňažkom. Ak by úlohu nesplnil, mal sa ostrihať dohola, v opačnom prípade si mal Kňažko zasadnú do štúdia a odmoderovať Noviny.

Ján Mečiar našiel šťastie pri druhej manželke Janke.
Prečítajte si tiež: Zaľúbil sa do staršej ženy. Moderátor Ján Mečiar šťastie našiel až na druhýkrát, s Jankou je už 19 rokov

Ekkhert dobrodružnú cestu okolo sveta prežil, vyhral stávku a chvíľu sa zdalo, že zachránil aj svoje manželstvo. „Prvý mesiac sme prežili tie najkrajšie chvíle za 20 rokov spoločného života. Obaja sme začínali veriť, že to pôjde. Bohužiaľ, ako som bol doma a dni plynuli, kazilo sa to a náš vzťah sa posúval do ešte horšej pozície ako predtým. Povedali sme si, že takto to ďalej nejde,“ vysvetľoval moderátor, ktorý napokon odišiel z domu a jedného dňa zmizol aj z televíznych obrazoviek.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10202236244766019&set=a.1477744862068

