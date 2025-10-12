Vodu po uvarených zemiakoch nevylievajte. Je to zázračný pomocník v domácnosti, ktorého si obľúbite - Dobré noviny
Dobré noviny
Vodu po uvarených zemiakoch nevylievajte. Je to zázračný pomocník v domácnosti, ktorého si obľúbite
Vodu po uvarených zemiakoch nevylievajte. Je to zázračný pomocník v domácnosti, ktorého si obľúbite

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, aistudio.google.com

Trik, ktorý poznali už naše babičky.

Zemiaky patria medzi naše najobľúbenejšie prílohy, no málokto si uvedomuje, aký poklad sa skrýva v hrnci po ich uvarení. Voda, ktorú väčšina z nás bez váhania vyleje do drezu, môže byť nečakaným pomocníkom v domácnosti, na záhrade, ale aj po prehýrenej noci. Ako uvádza portál Blesk, využitie „zemiakovej vody“ je oveľa širšie, než by ste čakali.

Čistič aj pomocník pri varení

Horúca voda zo zemiakov je výborným prírodným čistiacim prostriedkom. Poradí si s mastnotou, pripáleninami aj so zašednutými povrchmi, ako je napríklad linoleum. Dokáže dokonca vrátiť lesk šperkom či príborom, stačí ich na pár hodín ponoriť do tejto tekutiny. Rovnako ju môžete využiť aj pri varení – polievky či omáčky vďaka škrobu jednoducho zahustí, a to bez použitia múky alebo zápražky.

Foto: Freepik, @user15285612

Zemiaková voda, ak ju neposolíte, funguje aj ako účinný postrek proti voškám. Do rozprašovača ju nalejete rovnako ľahko ako bežný prípravok z obchodu. Záhradkárov poteší aj fakt, že ide o prírodné hnojivo – rastlinám dodá škrob a dôležité minerály, ktoré podporia ich rast. Vďaka obsahu látok, ktoré pôsobia ako prirodzené herbicídy, dokáže tiež obmedziť rast buriny bez toho, aby ste museli siahnuť po chémii.

Úľava pre telo

Ak to na oslave preženiete a ráno vás potrápi nepríjemná „opica“, siahnite po osolenej vode zo zemiakov s pridaným kmínom. Podľa Blesku upokojuje podráždený žalúdok a uľaví postupne počas dňa.

