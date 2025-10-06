Stála pri ňom, keď mu bolo najťažšie. Ondřej Brzobohatý sa dnes teší z veľkej noviny nevlastnej sestry - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Stála pri ňom, keď mu bolo najťažšie. Ondřej Brzobohatý sa dnes teší z veľkej noviny nevlastnej sestry
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Vlado Voštinár s manželkou Klaudiou.

Mám dieťa, prekvapil ju na prvom rande. Vlada Voštinára jeho Klaudia milovala, aj keď počítal každú korunu

Senior stál pri ceste a čakal na pomoc. Žilinčan zastavil a svojím gestom mu daroval viac, než len odvoz

Dominika Rošková a Kristián Baran / S partnerom Adamom

Buď ja alebo práca, dával jej ultimátum. Dominika Rošková až pri mladšom Adamovi žije lásku ako z filmu

Andrea Vadkerti.

Za milionára sa vydala z lásky, ale roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá iba vpred

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020.

Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

SLEDUJE NÁS 207 277 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Stála pri ňom, keď mu bolo najťažšie. Ondřej Brzobohatý sa dnes teší z veľkej noviny nevlastnej sestry

Rola a Onďrej Brzobohatý majú dodnes krásny vzťah.
Rola a Onďrej Brzobohatý majú dodnes krásny vzťah. — Foto: Instagram @ brzobohatyondrejofficial

Dcéru Rolu má Hana Gregorová z prvého manželstva s jordánskym lekárom Gassanom. 

Povedala áno a šťastím iba žiari. Rola Brzobohatá sa pomaly, ale isto pripravuje na svadbu a ako pre iDnes.cz prezradil jej nevlastný brat Ondřej Brzobohatý, teší sa aj on. Súrodenci, ktorí majú spoločnú mamu, herečku Hanu Gregorovú, totiž majú vynikajúci vzťah. Ondřej sa už v minulosti presvedčil, že sa o Rolu môže oprieť – napríklad aj počas mimoriadne ťažkých momentov, keď sa jeho meno často objavovalo v bulvári.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ondřej G. Brzobohatý (@brzobohatyondrejofficial)

Volajú si aj píšu

Rola Brzobohatá sa narodila Hane Gregorovej a jej prvému manželovi, jordánskemu lekárovi Gassanovi. Keď sa jej mama neskôr vydala za českého herca Radka Brzobohatého, Rola začala používať jeho priezvisko napriek tomu, že nevlastný otec si ju nikdy oficiálne neosvojil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ondřej G. Brzobohatý (@brzobohatyondrejofficial)

Hana Gregorová zostala s Roliným otcom aj po rozvode v kontakte a dodnes spolu komunikujú. „Stále si voláme, píšeme, aj s celou jeho rodinou. Boli sme u neho na návšteve aj s mojimi deťmi a on bol u nás na návšteve v Prahe. S Radkom strávili pár večerov a priateľsky podiškurovali. A myslím si, že takto by sa mali ľudia rozchádzať,“ priznala ešte pred pár rokmi v rozhovore pre Dobré noviny.

Je na neho pyšná

Dobré vzťahy pretrvávajú aj medzi Ondřejom a Rolou, čo ukázala aj názorne.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.