Stála pri ňom, keď mu bolo najťažšie. Ondřej Brzobohatý sa dnes teší z veľkej noviny nevlastnej sestry
Dcéru Rolu má Hana Gregorová z prvého manželstva s jordánskym lekárom Gassanom.
Povedala áno a šťastím iba žiari. Rola Brzobohatá sa pomaly, ale isto pripravuje na svadbu a ako pre iDnes.cz prezradil jej nevlastný brat Ondřej Brzobohatý, teší sa aj on. Súrodenci, ktorí majú spoločnú mamu, herečku Hanu Gregorovú, totiž majú vynikajúci vzťah. Ondřej sa už v minulosti presvedčil, že sa o Rolu môže oprieť – napríklad aj počas mimoriadne ťažkých momentov, keď sa jeho meno často objavovalo v bulvári.
Volajú si aj píšu
Rola Brzobohatá sa narodila Hane Gregorovej a jej prvému manželovi, jordánskemu lekárovi Gassanovi. Keď sa jej mama neskôr vydala za českého herca Radka Brzobohatého, Rola začala používať jeho priezvisko napriek tomu, že nevlastný otec si ju nikdy oficiálne neosvojil.
Hana Gregorová zostala s Roliným otcom aj po rozvode v kontakte a dodnes spolu komunikujú. „Stále si voláme, píšeme, aj s celou jeho rodinou. Boli sme u neho na návšteve aj s mojimi deťmi a on bol u nás na návšteve v Prahe. S Radkom strávili pár večerov a priateľsky podiškurovali. A myslím si, že takto by sa mali ľudia rozchádzať,“ priznala ešte pred pár rokmi v rozhovore pre Dobré noviny.
Je na neho pyšná
Dobré vzťahy pretrvávajú aj medzi Ondřejom a Rolou, čo ukázala aj názorne.