Nazbierajte si tekvice na polievku aj na vyrezávanie. Netradičný samozber láka Slovákov
Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020.

Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža

Robbie Williams.

Robil test na autizmus, no objavil inú diagnózu. Robbie Williams dokáže na pódium vyjsť len vďaka manželke

Nazbierajte si tekvice na polievku aj na vyrezávanie. Netradičný samozber láka Slovákov

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Facebook, Jahody-samozber / Google Maps

Hoci sa najčastejšie spája s Halloweenom a strašidelnými lampášmi, tekvica je v prvom rade chutná a všestranná surovina.

Zatiaľ čo v iných kútoch Slovenska si ľudia na jeseň domov nosia košíky plné húb, gaštanov či sladkých jabĺk, na západe našej krajiny majú možnosť nazbierať si aj niečo netradičnejšie – tekvice. Nie hocaké, ale také, ktoré si vlastnoručne nazbierate a odnesiete domov ako dekoráciu, chutnú polievku či voňavý prívarok.

Tekvica nie je len dekorácia

Hoci sa najčastejšie spája s Halloweenom a strašidelnými lampášmi, tekvica je v prvom rade chutná a všestranná surovina. Na stole sa mení na voňavú hokkaidovú polievku, jemný prívarok či pečenú prílohu k mäsu.

Samozber tekvíc, o ktorom mnohí počujú prvýkrát, tak spája praktickosť, zábavu aj zážitok – a z obyčajného jesenného víkendu robí niečo, čo stojí za to zažiť.

Kam vyraziť?

