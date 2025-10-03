Nazbierajte si tekvice na polievku aj na vyrezávanie. Netradičný samozber láka Slovákov
Hoci sa najčastejšie spája s Halloweenom a strašidelnými lampášmi, tekvica je v prvom rade chutná a všestranná surovina.
Zatiaľ čo v iných kútoch Slovenska si ľudia na jeseň domov nosia košíky plné húb, gaštanov či sladkých jabĺk, na západe našej krajiny majú možnosť nazbierať si aj niečo netradičnejšie – tekvice. Nie hocaké, ale také, ktoré si vlastnoručne nazbierate a odnesiete domov ako dekoráciu, chutnú polievku či voňavý prívarok.
Tekvica nie je len dekorácia
Hoci sa najčastejšie spája s Halloweenom a strašidelnými lampášmi, tekvica je v prvom rade chutná a všestranná surovina. Na stole sa mení na voňavú hokkaidovú polievku, jemný prívarok či pečenú prílohu k mäsu.
Samozber tekvíc, o ktorom mnohí počujú prvýkrát, tak spája praktickosť, zábavu aj zážitok – a z obyčajného jesenného víkendu robí niečo, čo stojí za to zažiť.