Prečo nás moderný svet ničí? Rešpektovaný psychoanalytik poznal odpoveď, ktorú dodnes ignorujeme
Najčítanejšie

Prečo nás moderný svet ničí? Rešpektovaný psychoanalytik poznal odpoveď, ktorú dodnes ignorujeme

Erich Fromm opísal rozdiely medzi dvomi spôsobmi existencie - bytia a vlastnenia.
Erich Fromm opísal rozdiely medzi dvomi spôsobmi existencie - bytia a vlastnenia. — Foto: Muller May/Rainer Funk:Wikipedia, Pixabay: jstarj

Mať či byť? Na otázku, ktorú si ani Shakespeare nepoložil, poznáme odpoveď už desaťročia.

Uznávaný psychoanalytik, filozof a humanista Erich Fromm musel byť celkom iste tým, čo by bulvárne médiá nazvali nefalšovaný prorok. Ako inak sa dá vysvetliť, že už pred viac ako polstoročím varoval pred duchovnou krízou moderného človeka? Jeho slová dnes rezonujú o to viac, že žijeme v dobe, keď technológie dominujú nad medziľudskými vzťahmi a konzumný spôsob života mení hierarchiu hodnôt na nepoznanie. „Náboženstvo konzumu" vytláča jeden zo skutočných zmyslov života, ktorým je autenticita.

„Človek sa stal slobodným, ale osamelým. A osamelosť je neznesiteľná,“ Erich Fromm.

Láska v čase odcudzenia

V knihe Strach zo slobody Fromm vysvetľuje, že moderný človek síce získal vonkajšiu slobodu – oslobodil sa od tradícií, autorít a náboženských dogiem – no zároveň sa ocitol v psychologickom vákuu. Táto „negatívna sloboda“ ho zbavila istôt, no neposkytla mu nový zmysel. Výsledkom bol útek k autoritám, konformizmu a spoločenskej pasivite. Ľudstvo pritom riešenie pozná už tisícky rokov – je ním autentické bytie. 

Autentické bytie sa ukazuje napríklad aj v spôsobe, akým milujeme. Pre Fromma láska nie je len pasívnym romantickým citom, ale aktivitou. Vyžaduje trpezlivosť a sebaobetovanie. Vzťahy zredukované na biznis, v ktorých si dávame niečo za niečo, sa degradujú na obyčajný "tovar".

V knihe Umenie milovať čitateľov vystríha pred pred odcudzením, ktoré vzniká, keď nemilujeme pravou, hodnotnou láskou. Z odcudzenia vyrastajú ďalšie problémy, ktoré dnes pozorujeme na globálnej úrovni –  úzkosť a depresia.

V ktorom tábore ste vy?

Fromm rozlišoval dva modusy, resp. spôsoby existencie. Spravme si rýchly test, aby ste sa vedeli zaradiť do tej kategórie, ktorá je vám bližšia. 

Článok pokračuje na ďalšej strane...

