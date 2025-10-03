Deťom najviac chutí zakázané ovocie. Michal Kubovčík sa snaží byť dobrým otcom, prezradil svoj recept - Dobré noviny
Deťom najviac chutí zakázané ovocie. Michal Kubovčík sa snaží byť dobrým otcom, prezradil svoj recept
Deťom najviac chutí zakázané ovocie. Michal Kubovčík sa snaží byť dobrým otcom, prezradil svoj recept

Michal Kubovčík prehovoril o výchove synov.
Michal Kubovčík prehovoril o výchove synov. — Foto: Instagram @ zuzikesebova

Známy herec má s manželkou Zuzkou Šebovou dve ratolesti.

Michalovi Kubovčíkovi sa dlhodobo nedarí len v práci, ale šťastný je aj v súkromí. Už roky tvorí harmonický pár s manželkou, tiež herečkou Zuzkou Šebovou, a spolu vychovávajú aj dvoch synčekov - Rudka a Paľka. V rozhovore pre Rádio Melody obľúbený herec najnovšie prehovoril o nástrahách modernej doby v súvislosti s deťmi a prezradil tiež, na čo sa pri výchove svojich synov zameriava.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/110680625643809/photos/a.1630060613705795/1630061223705734/?type=3&ref=embed_post

Museli na seba čakať

Michal a Zuzka začali spoločnú púť v neuveriteľne komickom momente, keď Zuzka v seriáli rodila bábätko a Michal ju mal ošetriť. Po bizarnej chvíli si museli dať osem rokov pauzu a iskry medzi nimi preleteli nečakane pri natáčaní súťažnej šou 5 proti 5.

Zuzana Kubovčíková Šebová s manželom Michalom Kubovčíkom.
Prečítajte si tiež: Spoznali sa a potom si dali osem rokov pauzu. Michal Kubovčík so Zuzkou neprajníkom dokázali, že sú tím

„Poobede sme sa stretli v pizzerii, a tak sme sa nejako začali stretávať,“ rozpamätávala sa Zuzana Kubovčíková Šebová, podľa ktorej museli na seba dosť dlho čakať.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/panelaktvjoj/photos/a.154157862081/10152018658107082/?type=3&ref=embed_post

Odvtedy kráčajú životom spoločne a vychovávajú aj dve ratolesti - synov Rudka a Paľka. Práve o nich sa nedávno v rozhovore pre Rádio Melody Michal Kubovčík zmienil v súvislosti s nástrahami modernej doby, keď priznal, že sa ich snaží mať neustále pod dohľadom.

Komunikácia a dôvera

