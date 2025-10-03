Deťom najviac chutí zakázané ovocie. Michal Kubovčík sa snaží byť dobrým otcom, prezradil svoj recept
Známy herec má s manželkou Zuzkou Šebovou dve ratolesti.
Michalovi Kubovčíkovi sa dlhodobo nedarí len v práci, ale šťastný je aj v súkromí. Už roky tvorí harmonický pár s manželkou, tiež herečkou Zuzkou Šebovou, a spolu vychovávajú aj dvoch synčekov - Rudka a Paľka. V rozhovore pre Rádio Melody obľúbený herec najnovšie prehovoril o nástrahách modernej doby v súvislosti s deťmi a prezradil tiež, na čo sa pri výchove svojich synov zameriava.
Museli na seba čakať
Michal a Zuzka začali spoločnú púť v neuveriteľne komickom momente, keď Zuzka v seriáli rodila bábätko a Michal ju mal ošetriť. Po bizarnej chvíli si museli dať osem rokov pauzu a iskry medzi nimi preleteli nečakane pri natáčaní súťažnej šou 5 proti 5.
„Poobede sme sa stretli v pizzerii, a tak sme sa nejako začali stretávať,“ rozpamätávala sa Zuzana Kubovčíková Šebová, podľa ktorej museli na seba dosť dlho čakať.
Odvtedy kráčajú životom spoločne a vychovávajú aj dve ratolesti - synov Rudka a Paľka. Práve o nich sa nedávno v rozhovore pre Rádio Melody Michal Kubovčík zmienil v súvislosti s nástrahami modernej doby, keď priznal, že sa ich snaží mať neustále pod dohľadom.