Nenútil ju, aby kvôli nemu odišla z televízie. Viktor Vincze je Adelin najväčší fanúšik od ôsmej triedy
Dobré noviny
Nenútil ju, aby kvôli nemu odišla z televízie. Viktor Vincze je Adelin najväčší fanúšik od ôsmej triedy
Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020.

Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Vďaka jablku bol šťastný 50 rokov. Staručký profesor z Marečku, podejte mi pero prežil neobyčajný život

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Adam Hagara.

VIDEO: Urobíte to, aj keď sa možno zabijete. Adam Hagara prepísal históriu slovenského krasokorčuľovania

Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020.

Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Nenútil ju, aby kvôli nemu odišla z televízie. Viktor Vincze je Adelin najväčší fanúšik od ôsmej triedy

Adela a Viktor Vinczeovci.
Adela a Viktor Vinczeovci. — Foto: Instagram - @viktorvincze

Chce sa ráno pozrieť do zrkadla a byť spokojný.

Zo dňa na deň sa stali adoptívnymi rodičmi a posledný rok prežívajú ešte turbulentnejšie obdobie. Viktor a Adela Vinczeovci odišli z televízie Markíza a kým obľúbenej moderátorke ľudia vyčítajú, že jej manžel zničil kariéru, on hovorí niečo úplne iné. V rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou vysvetlil, že sú napriek všetkému na jednej lodi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Pozitívne spomienky ostávajú

Viktor Vincze v televízii Markíza definitívne skončil koncom mája 2025 po 12 rokoch po tom, čo odmietol nové zmluvné podmienky a bol odstavený zo šou Let's Dance, pretože sa kriticky vyjadril k zasahovaniu do spravodajstva. Namiesto Televíznych novín mu vedenie ponúklo nový spravodajský online projekt, no túto ponuku neprijal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

„Štvornásobný nárast služieb, dvojnásobný počet pracovných dní, vysielanie dvoch internetových relácií denne, navyše bez akejkoľvek zmeny ohodnotenia, som odmietol. Tak, ako by ich odmietol každý zamestnanec, ktorý vie rozoznať čiernu od bielej, deň od noci, úprimnú ponuku od účelovej,“ vyjadril sa vtedy na sociálnych sieťach o ponuke, ktorá bola podľa neho nastavená tak, aby ju musel odmietnuť.

Adela a Viktor Vinczeovci.
Napokon sa dozvedel, že v Televíznych novinách končí, a to nie z vlastného rozhodnutia, ale na základe pokynov vedenia. „Stále mám na tú televíziu a značku viac pozitívnych než negatívnych spomienok. Celé to obdobie sa mi spája len s konkrétnymi ľuďmi, ktorí priniesli rozvrat, nie s celou značkou. Markíze som vďačný za väčšinu svojho dospelého života. Naozaj mám viac vďaky a pozitívnych spomienok na Markízu než negatívnych,“ povedal teraz v relácii ZKH, v ktorej prehovoril aj o tom, ako sa k celej veci postavila jeho manželka Adela.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Na jednej lodi

Obľúbená moderátorka opustila Markízu po viac ako 20 rokoch a jej rozhodnutie bolo reakciou na zmeny v televízii a podporou manželovi, ktorý ako šéf spravodajských odborov čelil rôznym tlakom z vedenia televízie. Viktor teraz vysvetlil, že do tohto rozhodnutia ju nikdy nenútil. „Od začiatku som bol nastavený tak, že sa chcem vyhnúť tomu, aby mala pocit, že musí robiť nejaké rozhodnutia pre to, že je to tak správne alebo kvôli mne. Otvorene sme o tom hovorili. Povedal som jej: Adelka, ak budeš mať pocit, že nie si na rovnakej vlne ako ja, že to cítiš inak, potrebujem to vedieť, aby medzi nami nevzniklo napätie,“ vysvetlil a dodal, že Adela nikdy nemala pochybnosti o tom, čo má spraviť. Od začiatku tvrdí, že jej manžel ju „nestiahol ku dnu“, ako to interpretujú niektorí ľudia.

