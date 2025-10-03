Nenútil ju, aby kvôli nemu odišla z televízie. Viktor Vincze je Adelin najväčší fanúšik od ôsmej triedy
Chce sa ráno pozrieť do zrkadla a byť spokojný.
Zo dňa na deň sa stali adoptívnymi rodičmi a posledný rok prežívajú ešte turbulentnejšie obdobie. Viktor a Adela Vinczeovci odišli z televízie Markíza a kým obľúbenej moderátorke ľudia vyčítajú, že jej manžel zničil kariéru, on hovorí niečo úplne iné. V rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou vysvetlil, že sú napriek všetkému na jednej lodi.
Pozitívne spomienky ostávajú
Viktor Vincze v televízii Markíza definitívne skončil koncom mája 2025 po 12 rokoch po tom, čo odmietol nové zmluvné podmienky a bol odstavený zo šou Let's Dance, pretože sa kriticky vyjadril k zasahovaniu do spravodajstva. Namiesto Televíznych novín mu vedenie ponúklo nový spravodajský online projekt, no túto ponuku neprijal.
„Štvornásobný nárast služieb, dvojnásobný počet pracovných dní, vysielanie dvoch internetových relácií denne, navyše bez akejkoľvek zmeny ohodnotenia, som odmietol. Tak, ako by ich odmietol každý zamestnanec, ktorý vie rozoznať čiernu od bielej, deň od noci, úprimnú ponuku od účelovej,“ vyjadril sa vtedy na sociálnych sieťach o ponuke, ktorá bola podľa neho nastavená tak, aby ju musel odmietnuť.
Napokon sa dozvedel, že v Televíznych novinách končí, a to nie z vlastného rozhodnutia, ale na základe pokynov vedenia. „Stále mám na tú televíziu a značku viac pozitívnych než negatívnych spomienok. Celé to obdobie sa mi spája len s konkrétnymi ľuďmi, ktorí priniesli rozvrat, nie s celou značkou. Markíze som vďačný za väčšinu svojho dospelého života. Naozaj mám viac vďaky a pozitívnych spomienok na Markízu než negatívnych,“ povedal teraz v relácii ZKH, v ktorej prehovoril aj o tom, ako sa k celej veci postavila jeho manželka Adela.
Na jednej lodi
Obľúbená moderátorka opustila Markízu po viac ako 20 rokoch a jej rozhodnutie bolo reakciou na zmeny v televízii a podporou manželovi, ktorý ako šéf spravodajských odborov čelil rôznym tlakom z vedenia televízie. Viktor teraz vysvetlil, že do tohto rozhodnutia ju nikdy nenútil. „Od začiatku som bol nastavený tak, že sa chcem vyhnúť tomu, aby mala pocit, že musí robiť nejaké rozhodnutia pre to, že je to tak správne alebo kvôli mne. Otvorene sme o tom hovorili. Povedal som jej: Adelka, ak budeš mať pocit, že nie si na rovnakej vlne ako ja, že to cítiš inak, potrebujem to vedieť, aby medzi nami nevzniklo napätie,“ vysvetlil a dodal, že Adela nikdy nemala pochybnosti o tom, čo má spraviť. Od začiatku tvrdí, že jej manžel ju „nestiahol ku dnu“, ako to interpretujú niektorí ľudia.