Čo sa to deje nad Slovenskom? Vyvrcholí jedinečné nebeské divadlo a vy by ste si to nemali nechať ujsť
Pohľad, ktorý si nenechajú ujsť skúsení astronómovia ani náhodní pozorovatelia.
Ak sa radi pozeráte na nočnú oblohu, práve teraz prichádza obdobie, ktoré poteší každého milovníka hviezd. Nočná obloha sa mení na čarovné plátno a ponúka jedinečné nebeské divadlo – meteorický roj Orionidov. Hoci sa objavuje každý rok, tentokrát je obzvlášť očarujúci a sľubuje nezabudnuteľný zážitok. Jeho vrchol nás čaká už čoskoro.
Magické stopy na oblohe
Podľa portálu iMeteo bude roj aktívny až do 7. novembra, pričom najintenzívnejší zážitok prinesú noci okolo 21. októbra. Počas tohto obdobia možno zaznamenať desiatky meteorov za hodinu. Orionidy sa vyznačujú výraznou bielou farbou a jasnými stopami, ktoré po sebe zanechávajú. Neraz zostávajú na oblohe viditeľné aj niekoľko minút, čo celému javu dodáva zvláštne čaro a mystiku.
Astronómovia upozorňujú, že niektoré roky môže byť aktivita výnimočne bohatá. Podľa ich pozorovaní sa to deje približne každých 12 rokov. Aj preto je každý ročník jedinečný a neopakovateľný.