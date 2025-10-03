Keď nebola spokojná, radšej odišla. Hviezda Nemocnice sa chce venovať tomu, čo je pre svet dôležitejšie
Ľudí nevníma len ako dobrých alebo ako zlých. Eva Mores ukazuje, že odvaha byť verná sebe je rovnako dôležitá ako talent.
V obľúbenom seriáli Sľub stvárňuje postavu, ktorá ju inšpiruje. „Myslím si, že som trošku skrásnela s ňou," vraví herečka Eva Mores, ktorá sa v rozhovore pre Pravdu rozhovorila nielen o rolách, ktoré má za sebou, ale aj o ťažkom rozhodnutí, ktoré musela urobiť, a o šľachetných plánoch do budúcnosti. Ako totiž priznáva, herečkou nechce byť celý život.
Najkrajšia rola jej kariéry
V seriáli Sľub stvárňuje sudkyňu Ivanu Sklenárovú – postavu, ktorú má naozaj veľmi rada. „Je to najkrajšia rola, akú som kedy hrala,“ priznala s iskrou v očiach. „Spôsob, akým ona rieši rôzne životné situácie, spôsob, akým sa snaží nájsť rovnováhu medzi dvomi svetmi - sudkyňou a tou matkou tak, aby bola čo najväčším prínosom pre oba, je veľmi taký láskavý a poctivý. Myslím si, že som trošku skrásnela s ňou,” vraví o úlohe, ktorá jej umožnila ukázať silu, riešenie morálnych dilem a hĺbku, ktorú v sebe ako umelkyňa nosí.
No herečka spomenula aj iný projekt, v ktorom pôsobila a pri ktorom musela urobiť náročné rozhodnutie. Keď cítila, že kvalita scenárov v seriáli Nemocnica klesla pod úroveň, ktorú považuje za dôstojnú voči divákovi, odišla z neho.
„Myslím si, že slovenský divák si zaslúži viac.“ Eva Mores
„Cítim voči divákom zodpovednosť. Myslím si, že slovenský divák si zaslúži viac,“ povedala úprimne. Po zmene scenáristky sa však do projektu vrátila – a kvalita seriálu sa podľa nej opäť zdvihla.