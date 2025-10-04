Keď sa zaľúbila do Reichela, bola hluchá a slepá. Karin Majtánová najväčšiu lásku života nikdy neoľutovala - Dobré noviny
Keď sa zaľúbila do Reichela, bola hluchá a slepá. Karin Majtánová najväčšiu lásku života nikdy neoľutovala
Keď sa zaľúbila do Reichela, bola hluchá a slepá. Karin Majtánová najväčšiu lásku života nikdy neoľutovala

Karin Majtánová.
Foto: Instagram - @majtanovak

Najväčší boj prežila, keď zmodrela jej dcérka.

„Mať tento rozum a tie roky, človek by asi veľa vecí urobil inak, ale neviem či by to bolo správne. Všetko, čo ma nezabilo, ma posilnilo,“  hovorí Karin Majtánová, známa moderátorka, ktorej život by pokojne vystačil na knihu. Jej prvou veľkou láskou bol muž spájaný s podsvetím, neskôr musela bojovať o život svojej dcérky, ktorá prišla na svet predčasne a s vážnymi zdravotnými problémami. Do toho prežívala vzťahy plné vášne, sklamaní, ale aj nádeje, že šťastie ju ešte len čaká. Dnes sa na svoju cestu pozerá s pokorou a s úsmevom dodáva, že všetko malo svoj zmysel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prvý frajer žiarlil

Bola prváčkou na vysokej škole, mala svoju prvú veľkú lásku a s myšlienkou o súťaži Miss vôbec nekoketovala. „Mala som svojho prvého frajera a tomu sa to samozrejme nepáčilo ako každému chlapovi, ktorý trochu žiarli,“ spomínala v relácii Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej Karin, ktorá po víťazstve v súťaži tvorila pár s Milanom Reichelom, kontroverzným podnikateľom, ktorého spájali s popradským podsvetím.

„Keby som povedala, že by som sa snažila vtedy nezamilovať, nemala by som moju Karinku,“ vysvetľovala s odstupom času o mužovi, s ktorým tvorila pár, hoci bol v tom čase ženatý a mal vlastnú rodinu. „Bola to láska na prvý pohľad. Taká, ktorá je len raz v živote a nebyť toho, že musel odísť zo Slovenska, myslím, že by sme sa nikdy nerozišli,“ hovorila pre Šarm otvorene Karin s tým, že medzi nimi bola obrovská fyzická aj psychická príťažlivosť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hluchá a slepá

„Hneď prvý večer sme spojili príjemné s užitočným a ostali sme v kontakte. Neskôr som dostal ponuku na nakrúcanie reklamy na tuniskom ostrove Džerba, kam šla so mnou aj Karin. Zakrátko po návrate mi oznámila, že je tehotná. Nebolo to plánované, ale stalo sa. O potrate neuvažovala,“ vysvetľoval pre Plusku Popradčan, ktorý sa neplánoval rozviesť a napriek tomu ho Karin považovala za lásku svojho života. „S tým nič nenarobím. Keď sme sa dali dokopy, mala som sladkých 19 rokov,“ spomínala na obdobie, ktoré bolo krásne a boľavé zároveň.

Karin Majtánová s dcérou Kajkou.
Prečítajte si tiež: Kamarátky riešili kabelky a jej umieralo dieťa pred očami. Karin Majtánová a Reichel si všetko odpustili

„Na láske je krásne to, že sa v každom veku prežíva úplne inak. Napríklad v dvadsiatke sa úplne inak prežíva bezhlavá láska, keď je človek hluchý, slepý a prehliada všetky chyby a riadi sa len tým svojím srdiečkom,“ vysvetľovala pre iStream.sk Karin, ktorá z veľkej lásky vytriezvela v momente, keď predčasne porodila dcérku, ktorá nebola zdravá a po pôrode začala modrieť.

