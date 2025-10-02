Prišla s jednou taškou a päťstovkou vo vrecku. Beáta Dubasová sa sna nevzdala ani po ťažkých začiatkoch
Známa speváčka prišla do Bratislavy z východného Slovenska.
Keď pred približne tridsiatimi rokmi prišlo do Bratislavy mladé dievča z východu, ešte netušilo, že o pár rokov ho bude poznať celé Slovensko. Beáta Dubasová mala pri sebe jednu tašku, nejaké peniaze od mamy a veľký sen. Ako si zaspomínala v rozhovore pre Život, začiatky neboli jednoduché a musela sa vypracovať od nuly, ale stálo to za to.
Šila v odevnom závode
Beáta Dubasová patrí medzi ikonické speváčky a mnohé jej skladby sa dodnes hrávajú na diskotékach. Na Slovensku sa hádam nenájde nikto, kto by nepoznal pieseň Za dverami mojej izby či Sme také, aké sme – pospevujeme si ich už desiatky rokov.
Rodáčka zo Stropkova odmalička túžila stať sa speváčkou, no jej mama sa rozhodla, že najskôr musí mať v ruke remeslo a spievať môže aj popri práci. Po maturite tak Beáta Dubasová prišla do hlavného mesta s cieľom urobiť kariéru.
Začiatky ani zďaleka neboli jednoduché a najskôr pracovala v odevnom závode. „Našla som si prácu na inzerát. Išlo o vtedajší závod Zornica, kde šili košele, paplóny, periny. Najprv som vláčila zo skladu veľké baly látok, potom som šila, až som sa prepracovala k práci kontrolórky. Kontrolovala som kvalitu ušitých košieľ,“ prezradila Beáta Dubasová.
Chcela to skúsiť
Spočiatku toho veľa nemala. Do Bratislavy prišla iba s jednou taškou a 500 korunami vo vrecku, ktoré jej dala mama.